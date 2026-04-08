Hezbolá afirma que lanzó cohetes contra Israel en respuesta a su "violación del alto el fuego"

08 abr. 2026 - 22:04 hrs.

El movimiento libanés proiraní Hezbolá afirmó este jueves que lanzó cohetes contra Israel en respuesta a su "violación" del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.

¿Qué dice el comunicado?

Hezbolá informó en un comunicado que "en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del enemigo", atacó "la zona de Manara (justo al otro lado de la frontera con Israel) con una lluvia de cohetes a las 02:30 horas del jueves".

El grupo libanés no había reivindicado ningún ataque contra Israel desde el anuncio de una tregua el martes hora de Washington, tras 39 días de guerra.

El cese al fuego en Irán

El acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, anunciado el 7 de abril, representa un respiro crítico tras casi 40 días de conflicto abierto y busca detener la escalada militar que ha dejado miles de víctimas en la región.

Los puntos clave del acuerdo son los siguientes:

Cese de hostilidades: Ambas potencias se comprometen a suspender ataques directos durante 15 días.

Apertura del Estrecho de Ormuz: Irán aceptó reabrir esta vía marítima vital, permitiendo nuevamente el flujo global de petróleo.

Negociaciones en Islamabad: Las partes acordaron sentarse a negociar formalmente este viernes en la capital paquistaní para buscar una solución permanente.

Cierre del Estrecho de Ormuz pese al acuerdo

Tras el anuncio de la tregua el miércoles, Israel lanzó sus ataques más violentos contra Beirut, causando cientos de víctimas.

Ante esta situación, Teherán respondió cerrando el estrecho como medida de presión, declarando que "el Líbano no puede ser abandonado".

Irán sostiene que el acuerdo debía implicar un cese total de hostilidades contra sus aliados. Al continuar los bombardeos israelíes, el Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán ordenó detener nuevamente el tráfico de petroleros.

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