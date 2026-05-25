Más de 900 casos sospechosos de ébola en República Democrática del Congo

25 may. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 900 casos sospechosos de ébola se han identificado en la República Democrática del Congo, un país asolado por el conflicto, según informó el domingo el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"A medida que se han intensificado los esfuerzos de vigilancia en la respuesta al ébola en la RDC, se han identificado hasta ahora más de 900 casos sospechosos, incluidos 101 casos confirmados", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en redes sociales.

El funcionario, sin embargo, no ofreció nuevas cifras sobre el número de muertes por la enfermedad.

Cepa Bundibugyo

El ébola es una enfermedad viral mortal que se propaga por contacto directo con fluidos corporales. Puede causar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

El país declaró un brote el 15 de mayo causado por la cepa Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

En una actualización anterior publicada el sábado, el ministerio de Salud de la RDC indicó que se habían registrado 204 muertes en tres provincias de este vasto país de África central, a partir de 867 casos sospechosos.

El ébola ha provocado la muerte de más de 15.000 personas en África en el último medio siglo.

Países africanos en riesgo

La agencia Sanitaria de la Unión Africana advirtió este sábado que diez países africanos corren el riesgo de verse afectados por el virus del ébola, además de la República Democrática del Congo (RDC).

"Tenemos diez países en riesgo" de verse afirmó el presidente de África CDC, Jean Kaseya, durante una conferencia de prensa.

Esos países son Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, la República Centroafricana y Zambia, explicó.

Fiebre hemorrágica mortal es uno de los síntomas

Esta epidemia, la número 17 que afecta a la RDC, "es la segunda más importante que conocemos en el mundo", afirmó Kaseya.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que el covid o el sarampión.

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