Rusia ataca a Ucrania en pleno alto al fuego decretado por Kiev

06 may. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo ataque el miércoles por la mañana, un día después de que bombardeos rusos causaran al menos 28 muertos y de que a medianoche entrara en vigor un alto al fuego que Kiev anunció unilateralmente.

Seis horas después de la puesta en marcha de esa tregua, las autoridades rusas no han informado de algún ataque ucraniano.

Por parte de Ucrania, sin embargo, sonaron alertas en varias regiones y las autoridades de Zaporiyia informaron a primera hora de la mañana de un ataque contra una instalación industrial de la zona.

El presidente, Volodimir Zelenski, anunció el lunes esa tregua de duración indefinida en respuesta a otro cese al fuego que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunció para las celebraciones de la victoria contra la Alemania nazi, el 9 de mayo.

El líder ucraniano, que reclama recurrentemente un alto al fuego prolongado, subrayó, sin embargo, que Kiev responderá "de manera recíproca" a cualquier violación de su tregua.

"Necesitamos que cesen esos ataques y todos los demás del mismo tipo cada día, y no solo durante unas horas en algún lugar, en nombre de las "celebraciones", subrayó Zelenski.

"Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones", denunció.

Horas de terror

Los ataques rusos del martes causaron la muerte de 12 personas en Zaporiyia, seis en Kramatorsk, cuatro en Dnipró, cuatro en Poltava, una en Járkov y una en Nikópol.

Además, un ataque ucraniano con drones contra la Crimea ocupada dejó cinco fallecidos el martes por la noche en la localidad de Dzhankói, según las autoridades rusas.

"A solo unas horas de la entrada en vigor de la propuesta de alto el fuego de Ucrania, Rusia no muestra ninguna señal de preparación para poner fin a las hostilidades. Por el contrario, Moscú intensifica el terror", declaró el martes el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en la red social X.

Ucrania pide desde hace tiempo una tregua prolongada en el frente para facilitar las negociaciones y llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero la guerra en Ucrania ha quedado en gran medida eclipsada por la agenda de Estados Unidos ante el conflicto en Oriente Medio y la perspectiva de unas conversaciones de paz se ha alejado.

No obstante, la guerra en Ucrania se mencionó el martes durante una llamada entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, anunció el Departamento de Estado.

Maniobra táctica

Según el analista político ucraniano Volodimir Fessenko, el anuncio de una tregua por parte de Kiev es una maniobra táctica en los ámbitos "informativo y político".

"Si Rusia no respeta nuestro alto al fuego, tenemos derecho a no respetar el suyo. Eso anula la iniciativa de Putin", manifestó a la AFP Fessenko, según el cual es "casi seguro" que ninguno de las treguas sea plenamente respetada.

En abril, un alto al fuego de 32 horas con motivo de la Pascua ortodoxa fue violado repetidamente, aunque sí se respetó un cese de los ataques aéreos de largo alcance.

Moscú rechaza cualquier cese de hostilidades duradero, al argumentar que permitiría a Kiev reforzar sus defensas.

Rusia exige, antes de cualquier pausa en los combates, que Ucrania le ceda toda la región de Donetsk (este), que el ejército ruso solo controla parcialmente.

La situación de las fuerzas de Moscú ha desmejorado. Por primera vez desde el verano de 2023, la zona en poder de los rusos en Ucrania se redujo en unos 120 km2 en abril, según el análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

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