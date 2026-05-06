"De capitán a referente": Claudio Bravo realizó charla motivacional a futuros Carabineros

06 may. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

El exarquero y capitán de La Roja, Claudio Bravo, lideró una especial jornada el pasado martes tras realizar una charla motivacional dirigida a los alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros.

La actividad se llevó a cabo en el gimnasio de la institución, donde el histórico portero compartió su experiencia de vida, marcada por el esfuerzo, la disciplina y la superación, valores que lo llevaron a lo más alto del fútbol internacional.

Un mensaje de liderazgo y superación

Durante la instancia, Bravo lució un jockey de Carabineros y sorprendió a los presentes con un significativo gesto: entregó un par de guantes y una camiseta oficial de la selección chilena —modelo 2016/2017— autografiada y con dedicatoria.

El ex capitán abordó su historia personal y profesional, destacando la importancia del sacrificio y la constancia para alcanzar grandes metas, mensaje que buscó traspasar a los futuros funcionarios policiales.

Inspirando a nuevas generaciones

La invitación a Bravo se enmarca en una serie de actividades orientadas a fortalecer el liderazgo, la motivación y la disciplina en los alumnos que próximamente integrarán las filas de Carabineros.

Su trayectoria, tanto en la selección chilena como en el extranjero, fue presentada como un ejemplo concreto de perseverancia y compromiso, elementos clave para quienes asumirán labores de servicio público.

Tras la jornada, el propio exfutbolista compartió el momento en sus plataformas digitales, donde expresó su gratitud por la invitación.

“Agradezco sinceramente a Carabineros de Chile @esfocar_oficial por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder hablar de liderazgo, motivación y disciplina junto a quienes, día a día, viven el compromiso, el servicio y el valor por nuestro país”, escribió.

En las imágenes difundidas se pueden ver distintos momentos de la charla, así como la entrega de obsequios que marcaron esta significativa instancia con los futuros uniformados.

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