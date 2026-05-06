Cortes de luz en la Región Metropolitana: Ocho comunas tendrán interrupciones este miércoles 5 de mayo
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 6 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Lo Barnechea
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Las Condes
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
La reina
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Conchalí
Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas
San Ramón
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
San Miguel
Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Santiago Centro
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Renca
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas
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