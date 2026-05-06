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Cortes de luz en la Región Metropolitana: Ocho comunas tendrán interrupciones este miércoles 5 de mayo

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 6 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

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Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.

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¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Lo Barnechea 

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas 

Las Condes

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas 

La reina 

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas 

Conchalí  

Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas 

San Ramón 

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas  

San Miguel 

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas 

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas 

Santiago Centro 

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas 

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas 

Renca 

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas 

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