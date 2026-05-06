Influencer chavista acusa a presidenta interina de Venezuela de ocultar dispositivo de espionaje dentro de yeso

06 may. 2026 - 02:15 hrs.

Diego Suarez, conocido en sus redes sociales como Michelo, pasó de ser uno de los influencer favoritos del régimen de Venezuela a un personaje que ha puesto a tambalear al chavismo con sus críticas hacia la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La influencia de Michelo en las filas del chavismo llegó a ser tal que Maduro lo invitaba constantemente a programas de televisión y hasta el Parlamento venezolano en una oportunidad lo designó como orador en una sesión.

Gracias a Maduro, derrocado el 3 de enero de 2026 luego de una incursión de fuerzas estadounidenses en Venezuela, Michelo se volvió una suerte de celebridad dentro del chavismo. Todos querían una foto con el argentino o aparecer en uno de sus videos.

¿Delcy Rodríguez espiaba a Maduro con un yeso?

Michelo quien presenció los bombardeos estadounidenses desde un apartamento rentado en una zona de clase media en Caracas, señala que Delcy Rodríguez se prestó para espiar a Maduro.

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Rodríguez era la vicepresidenta del depuesto mandatario, hoy procesado por narcotráfico en Estados Unidos, y una de las personas más cercanas a Maduro.

Después de la captura de Maduro, Rodríguez restableció relaciones con Estados Unidos, rotas en 2019 por el exmandatario. También ha impulsado reformas petroleras y mineras favorables a la inversión extranjera.

Para ello, según el argentino usó un yeso que llevaba en su mano derecha luego de sufrir una lesión cuando atendía daños causados por inundaciones.

Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, sufrió una lesión luego de caerle un árbol cuando visitaba la localidad de Cumanacoa, en el oriente de Venezuela.

“Lo entregó a Maduro pues, está comprobado eso”, según Michelo basado en informantes secretos.

“La misma noche que se llevaron a Nicolás, Delcy estaba con él con ese yeso que muchos dicen que tenía un micrófono y uno que mandaba la ubicación en tiempo real a los norteamericanos”, afirma Michelo.

Michelo: “Delcy Rodríguez usó el yeso 3 horas antes que se llevaron a Nicolás”

Según Michelo gracias al supuesto dispositivo que Rodríguez ocultaba en su mano, las fuerzas militares de Estados Unidos “escuchaban la voz y verificaban dónde estaba Nicolás e hicieron la operación”.

foto de Instagram @delcyrodriguezv

El influencer defensor de regímenes de izquierda, apunta además, que el lenguaje corporal delata a Rodríguez.

“Ustedes saben que el cuerpo habla, cuando alguien está coaccionado (…) La cara de Delcy el primer día que se llevaron a Nicolás estaba sonriendo de punta a punta. Así que no me jodan, yo estoy 100% seguro que lo entregaron, no hay otra explicación, se lo llevaron fácil”.

“La traición es el peor pecado que hay, eso no tiene perdón”, dijo en otro de sus videos al criticar a los chavistas que “andan en camionetas cuatro por cuatro” y “cobran miles de dólares”.

Michelo asegura que Delcy Rodríguez “usó el yeso hasta el 2 de enero a las 11 de la noche y 3 horas después se lo llevaron a Nicolás y nunca más usó el yeso”.

Otra de las cosas que le cuestiona Michelo a la presidenta encargada es que “ya no hay noticias de Maduro ni de Venezuela (…) Porque ya tienen lo que querían, el petróleo”.

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