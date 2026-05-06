Se robó las miradas en España: Princesa Leonor sorprende piloteando un avión de combate

06 may. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un inesperado registro protagonizado por la futura reina de España acaparó la atención internacional. La princesa Leonor de Borbón sorprendió al aparecer piloteando un avión de combate durante una jornada de formación militar.

El hecho ocurrió en la Base Aérea de Talavera la Real, donde la heredera al trono participó en ejercicios junto a su instructor, como parte de su preparación en la Academia General del Aire y del Espacio.

Un hito en su formación militar

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se puede ver a la hija del rey Felipe VI a bordo de un caza Northrop F-5, una aeronave de entrenamiento avanzada utilizada por las fuerzas aéreas.

El registro forma parte del exigente proceso de instrucción que la princesa Leonor ha desarrollado en las Fuerzas Armadas españolas, donde ha ido cumpliendo distintas etapas como parte de su preparación institucional.

Próxima a cerrar una etapa

La princesa de Asturias se encuentra en la recta final de su formación militar, la cual ha sido clave en su preparación como futura jefa de Estado.

El registro no solo generó impacto en España, sino que también dio la vuelta al mundo, posicionando a la joven princesa como una figura cada vez más relevante en el escenario internacional.