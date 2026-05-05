Presidente Kast responde a advertencias del CFA y llama a "armonizar su gabinete para sacar adelante a Chile"

05 may. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la actividad “Presidente Presente” en la región de Los Lagos, el presidente José Antonio Kast abordó las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a su Plan de Reconstrucción, asegurando que su gobierno responderá a cada una de las inquietudes planteadas y reafirmando su compromiso con la institucionalidad.

Por primera vez en esta instancia, se permitió a los medios de comunicación realizar preguntas al Mandatario, marcando un cambio respecto a ediciones anteriores de la actividad.

Respuesta a las alertas fiscales

Consultado por los cuestionamientos del CFA —que advirtió riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluyendo el impacto de una eventual baja en el impuesto de primera categoría—, Kast aseguró que su administración tomará en serio dichas observaciones.

“Nosotros siempre hemos tenido el mayor respeto por la institucionalidad. Así como respetamos al Banco Central, cada análisis es recibido, revisado y analizado por el ministro de Hacienda, quien irá dando respuesta a cada una de las inquietudes”, señaló.

El jefe de Estado agregó que, a diferencia de administraciones anteriores, su gobierno responderá de manera sistemática a los planteamientos de los organismos técnicos. “Este fue un planteamiento que se hizo hoy y desde mañana el ministro de Hacienda comenzará a abordarlo”, afirmó.

Respaldo total a su gabinete

En relación con las diferencias al interior de su equipo ministerial, Kast fue enfático en señalar que todos cuentan con su respaldo.

“Todos los ministros fueron contactados previamente antes de asumir el 11 de marzo y conocen el proyecto país. Pueden existir distintas miradas y eso enriquece la construcción de lo que estamos haciendo”, sostuvo.

El Mandatario explicó que las distintas perspectivas dentro del gabinete responden a los roles específicos de cada autoridad. “No es una contraposición, es complementario. Lo que he planteado es que debemos armonizar esas miradas para recuperar Chile”, indicó.

Finalmente, destacó el compromiso de sus ministros y realizó un llamado a la ciudadanía a aportar desde sus respectivos espacios: “Son personas comprometidas por sacar adelante nuestra patria. Yo los invito a todos a poner lo mejor de nosotros para sacar adelante nuestro país”, concluyó.

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