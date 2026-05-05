Patricia Bullrich en entrevista con Radio Infinita: "Me encontré con un Chile que está con un gran problema de seguridad"

05 may. 2026 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la exministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se reunió con el Presidente José Antonio Kast para tratar temas de seguridad y otras materias.

La también excandidata presidencial fue entrevistada por el editor del área internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, en Radio Infinita, instancia en que se refirió a la situación de seguridad en Chile, entre otras temáticas.

"Un gran problema de seguridad"

"Me encontré con un Chile que está con muchos desafíos y con un gran problema de seguridad. Hay que darle tiempo", partió diciendo Patricia Bullrich sobre la situación de inseguridad que enfrenta el país.

Al ser consultada sobre las expectativas y la promesa del gobierno del Presidente José Antonio Kast, de enfrentar la delincuencia y lograr disminuirla, la senadora trasandina recalcó que "lo importante es el camino. Si el camino es correcto, el resultado va a venir".

Caso de Galvarino Apablaza

Por otro lado, Patricia Bullrich se refirió al caso de Galvarino Apablaza, quien se mantiene prófugo de la justicia.

"Como él tiene muchos contactos en Argentina, lo protegieron mucho, pero lo vamos a encontrar, lo vamos a traer, es el compromiso del gobierno del presidente Milei", dijo Bullrich, para luego afirmar que cree que Apablaza aún se encuentra en el país trasandino.

¿Se puede construir una megacárcel similar a la de El Salvador?

Respecto a construir una "megacárcel" similar a la que ordenó construir el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la exministra de Javier Milei precisó que "nosotros no necesitamos llegar a ese nivel".

Por otro lado, Bullrich también defendió las zanjas que se están construyendo en la frontera norte, en el marco del "Plan Escudo Fronterizo", diciendo que "sí es útil, porque por ahí no pueden cruzar".

Mira la entrevista completa de Patricia Bullrich

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