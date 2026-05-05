Trump suspende operación de escolta de buques en Ormuz para impulsar un acuerdo con Irán

05 may. 2026 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el martes la operación de escolta de barcos a través del estrecho de Ormuz, vigente desde hacía un día, con el objetivo de lograr un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, Teherán controla esa vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

En un intento de encontrar una salida a esta situación, que hace subir los precios del petróleo, Washington impuso el 13 de abril un bloqueo de los puertos iraníes y lanzó el lunes la operación "Proyecto Libertad" para permitir que cientos de barcos bloqueados en el Golfo pudieran franquear el estrecho.

¿Qué dijo Trump?

"Teniendo en cuenta el enorme éxito militar" y los "grandes avances logrados hacia un acuerdo completo y definitivo con los líderes iraníes, el "'Proyecto Libertad' se pausará por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado", escribió el martes Trump en su red social Truth Social.

Precisó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes —que entró en vigor el 13 de abril— se mantenía, y que esta pausa se había decidido tras "la solicitud de Pakistán y otros países".

Más temprano el martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la fase ofensiva contra Teherán había concluido.

"La operación -Epic Fury- ha terminado, tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase", afirmó Marco Rubio durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al utilizar el nombre en clave que Estados Unidos le dio a sus operaciones contra Irán.

Pero el ejército estadounidense afirmó estar preparado para reanudar sus operaciones de combate en caso de una respuesta iraní a las escoltas en Ormuz.

"Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación", dijo el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

Todo sobre Guerra en Irán