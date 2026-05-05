Aeropuerto chileno quintuplicará su tamaño: Podrá recibir más de un millón de pasajeros al año

05 may. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

A pasos agigantados avanza el proyecto del nuevo Aeropuerto Balmaceda, en la región de Aysén, que a través de un ambicioso proceso de modernización llegará a multiplicar por cinco el tamaño de su terminal de pasajeros.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya alcanza un 85% de avance y contempla una inversión cercana a los 50 millones de dólares, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje y fortalecer la conectividad en la zona austral del país.

Así quedará el nuevo aeropuerto Balmaceda

La iniciativa considera aumentar el edificio terminal desde los actuales 2.400 metros cuadrados a 12.391 m², lo que permitirá atender una demanda proyectada de hasta 1.200.000 pasajeros al año.

Además, se incorporarán cinco nuevos puentes de embarque, junto con una nueva plataforma comercial y mejoras en la infraestructura exterior.

También se duplicará la cantidad de estacionamientos para aeronaves comerciales, pasando de tres a seis, y se sumarán 13 nuevos espacios para aviación general.

El proyecto también incluye nuevas vialidades, cerca de 100 estacionamientos para vehículos y la futura construcción de un terminal de carga en el antiguo recinto.

¿Cuándo se inaugura?

La puesta en servicio del nuevo terminal está proyectada para el primer semestre de 2027, aún sin una fecha exacta definida.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, valoró el avance de la obra y señaló que "en los próximos meses debería realizarse la puesta de servicio provisoria, lo cual va a permitir que los pasajeros tengan una mejor experiencia de viaje".

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