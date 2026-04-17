Van 17 salidas en poco más de un mes de Gobierno: Seremi de las Culturas de Aysén deja su puesto a solo 18 días de asumir

17 abr. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La conformación del equipo de Gobierno no ha sido una tarea fácil para la administración de José Antonio Kast, cuestión que queda demostrada con la continua salida de secretarios regionales ministeriales (seremis) en diferentes regiones del país.

Dentro de los casos más mediáticos de los últimos días se encuentra la renuncia del actor Renato Münster al cargo de seremi de las Culturas de la Región Metropolitana en tan solo 24 horas, o la enigmática "desaparición" del designado seremi de Energía de La Araucanía, Patrick Dungan.

La situación ya se ha transformado en una especia de "meme nacional", pero al parecer está lejos de terminar, ya que este mismo viernes se conoció sobre una nueva seremi que renunció a su puesto, la número 17 en poco más de un mes de Gobierno.

"Falta de experiencia para el cargo"

Según reportó Emol, la nueva exautoridad que dejó su cargo en el Ejecutivo fue Ángela Valdebenito (UDI), quien ostentó el cargo de seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Aysén por tan solo 18 días.

El medio antes citado indicó que la renuncia de Valdebenito se debe a una "falta de experiencia para el cargo", cuestión que ya había sido el motivo de renuncia de otros exseremis que dieron un paso al costado del Gobierno de Kast.

Antes de asumir como la seremi de las Culturas de Aysén, la militante de la UDI —que es ingeniera en ejecución en Administración de Empresas— fue concejala en la comuna de Chile Chico y trabajó en Gobernación de General Carrera.

"Entre sus funciones está la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional y el apoyo a la gestión cultural y patrimonial de los municipios", se indicó en marzo pasado en el comunicado que anunció su nombramiento.

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