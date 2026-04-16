No contestar el teléfono y mensajes contra Kast en X: Las renuncias de Seremis que complican al Gobierno

16 abr. 2026 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

A la fecha, 16 Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi) que fueron asignados por el Presidente José Antonio Kast, han renunciado o han sido desvinculados del cargo en un periodo muy corto de tiempo, lo que ha significado un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno.

La salida más reciente fue la del actor Renato Münster, quien había asumido como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región Metropolitana, pero al día siguiente renunció argumentando "razones personales" para no tomar posesión del cargo en el gobierno del Presidente Kast.

¿Por qué han renunciado los seremi?

Recientemente han surgido algunas explicaciones y razones por las que estas personas habrían dejado o sido quitadas de sus puestos, dando a conocer algunos insólitos motivos.

Está el caso de Patrick Dungan, quien fue asignado como seremi de Energía de la Región de La Araucanía, es más, juró como autoridad y participó de algunas actividades oficiales.

Sin embargo, de un día para otro dejó de contestar el teléfono y de cumplir su cargo sin dar mayores explicaciones, por lo que fue cesado del puesto.

En cuanto al actor Münster, explicó a través de sus redes sociales que "por motivos personales y urgentes" no iba a poder asumir como seremi.

Pero tras su presunta renuncia, salieron a la luz algunas publicaciones en X (antes Twiter) en las que emitió comentarios contra el actual mandatario como: "Kast y su postura medieval respecto a diversos temas, habla de una derecha extrema muy lejos de la realidad de nuestro país".

Comentarios de Renato Münster en X

El cientista político Mauricio Morales explica que "el cargo de seremi no es apetecido ni política ni económicamente. A veces es un premio de consuelo y es por eso que a veces una persona que fue candidato a alcalde, diputado, concejal, asume el cargo de seremi, pero encuentra que no es un cargo que le permite impulsar su carrera política".

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