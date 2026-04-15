A 24 horas de su nombramiento: Actor Renato Münster desiste como seremi de las Culturas en la RM por "motivos personales"
¿Qué pasó?
A través de sus redes sociales, el actor Renato Münster informó que desistió de la designación como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región Metropolitana, argumentando "razones personales" para no tomar posesión del cargo en el gobierno del presidente José Antonio Kast, el que fue anunciado hace poco más de 24 horas.
¿Por qué el actor desistió de su nombramiento como seremi?
"Amigas y amigos, lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi @Culturas_RM, para el que fui designado", comenzó diciendo Münster.
"Agradezco sinceramente al Presidente de la República, @PresidenteKast y al ministro @Min_Undurraga por la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante. También al equipo ministerial, que me acogió con cariño y apreció mi experiencia en el sector", agregó el actor.Ir a la siguiente nota
Luego, reconoció que "a pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando. Espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país".
"Por último, doy las gracias por todas las inmensas muestras de cariño que he recibido transversalmente", concluyó Renato Münster.
Amigas y amigos— Renato Munster (@RenatoMunster) April 15, 2026
Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi @Culturas_RM, para el que fui designado.
Agradezco sinceramente al Presidente de la República, @PresidenteKast y al ministro @Min_Undurraga por la confianza depositada para…
Ministro de las Culturas lamenta que Renato Münster haya desistido como futuro Seremi
El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, lamentó la decisión del actor y expresó que "agradezco a @RenatoMunster por su compromiso. Lamento no poder contar con su experiencia, pero comprendo sus motivos personales. Confiamos en que tengas una pronta solución para trabajar en equipo".
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