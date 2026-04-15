Delitos por robos, tráfico y porte de armas: Gobierno realizará primer vuelo para expulsar a migrantes irregulares

15 abr. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno concretará la mañana de este jueves el despegue de su primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares. La operación se realizará a las 07:30 horas desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago.

Delitos que se le imputan a los extranjeros expulsados

De acuerdo a El Mercurio, serán 40 personas las deportadas con destinos a Ecuador, Colombia y, eventualmente, Bolivia, aunque no se descarta que el número de expulsados pueda variar.

El traslado se realizará en un Boeing 737 de la FACh y a cada migrante lo acompañará un funcionario de la PDI.

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Según el citado medio, aunque los preparativos se han mantenido bajo reserva, se confirmó que este será el primero de tres vuelos mensuales planificados por el Ejecutivo.

La aeronave realizará una escala en Iquique y en ese punto se sumarán más personas al proceso de deportación.

La mayoría de los extranjeros cuenta con órdenes judiciales de expulsión. Estas están vinculadas a delitos como robo, hurto, tráfico de drogas y porte de armas.

Alto costo de las expulsiones

El Gobierno busca ejecutar estas medidas utilizando los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto, heredado de la administración anterior, será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre.

Cada procedimiento cuesta cerca de $3 millones. Esto incluye, entre otros aspectos, la custodia policial.

Las autoridades también evalúan complementar los vuelos con traslados terrestres en buses. A esto se suma la posibilidad de utilizar vuelos chárter, aunque estos implican un mayor gasto.

Por ahora, no es posible concretar expulsiones hacia Venezuela. La falta de relaciones diplomáticas impide coordinar estos procesos.

Según cifras oficiales, en 2022 se registraron 1.070 expulsiones, mientras que en 2023 hubo 946. En 2024 la cifra alcanzó 1.100 y en 2025 llegó a 1.207. En lo que va de este año, se contabilizan 351. El último vuelo se realizó en enero, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.

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