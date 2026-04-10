Fiscalía lo apunta como "intermediario": ¿De qué se le acusa al hermano de Helhue Sukni?

10 abr. 2026 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la denominada “Operación Alto Voltaje”, liderada por el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones (PDI), se desarticuló una organización criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre que durante sus cinco años de operación logró mover casi un billón de dólares mediante el tráfico del metal y devoluciones indebidas de IVA.



Durante el operativo desplegado en siete regiones del país se allanaron 49 domicilios y culminó con 28 detenidos, entre ellos Abdel Karim Sukni Guadalah, hermano de la abogada Helhue Sukni.

No es la primera vez que es detenido en relación con el robo del metal. Según La Cuarta, en diciembre de 2015 Abdel Sukni fue arrestado en Los Ángeles, región del Biobío, tras ser sorprendido con 26 rollos de cables de cobre al interior de su vehículo, ocasión en la que fue acusado de receptación, pero quedó en libertad.

El rol del hermano de Helhue Sukni: Fiscalía lo apunta como intermediario crucial en la red

De acuerdo con la investigación, el hermano de la mediática abogada habría cumplido un papel clave dentro de la estructura de la banda, actuando como intermediario o “pasamano” en la cadena de traslado del cobre robado.

Acorde a lo informado por la Fiscalía Regional de Los Lagos, luego de la sustracción del metal mediante subcontratistas que trabajaban con cableado eléctrico, y en cuanto el material había sido procesado, se le atribuye a Abdel Sukni ser el encargado de recibir el cargamento y entregarlo a otro grupo para facilitar su traslado entre distintas zonas del país.

Según indicó la fiscal Tamara Molina, el tráfico del cobre se concretaba “a través de camiones que pertenecían a un clan familiar, o que eran arrendados por ellos, y aquí viene la figura de un intermediario que es importante..., un pasamano que tomaba esta mercancía y la traspasaba a otro clan familiar”.

Este jueves, Abdel Karim Sukni será puesto a disposición de los tribunales junto con el resto de los miembros de la red que fueron detenidos durante la jornada.

Ruta del delito: robos de cobre en el sur y exportación desde Alto Hospicio a China

Entre 2020 y 2025, la banda operó sustrayendo cables en distintas zonas del sur del país, llegando a manejar montos por $816 mil millones en ganancias ilícitas, equivalentes a cerca de US$917 millones, además de obtener devoluciones de IVA por cifras millonarias.

La fiscal (s) María Angélica de Miguel indicó que los integrantes de la organización criminal “tenían la experiencia porque trabajaban directamente, o pertenecían a empresas subcontratistas de empresas telefónicas o de energía eléctrica, y de esa manera obtenían este cableado”.

Posteriormente, el material procesado en centros de acopio y chatarrerías era transportado en camiones hasta la comuna de Alto Hospicio en el norte del país, desde donde se exportaba por el puerto de Iquique a mercados asiáticos, principalmente hacia China.

Para encubrir el origen ilícito, la organización utilizaba empresas de fachada y documentación tributaria falsa, lo que les permitió obtener más de $58 mil millones en devoluciones de impuesto mediante el IVA exportador, un mecanismo que en condiciones legales opera en beneficio de proyectos de inversión a largo plazo.

En total, durante el operativo se incautaron 187 toneladas de cobre, 11 armas de fuego, 63 propiedades y 40 vehículos, además de congelarse 81 cuentas bancarias vinculadas a la red criminal.

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