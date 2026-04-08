Hija de Helhue mostró foto de su madre en medio de polémica por supuesto alejamiento

08 abr. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida abogada Helhue Sukni, recientemente se vio envuelta en un torbellino de especulaciones tras sugerir que existía un distanciamiento con sus hijas, específicamente en lo relativo al nacimiento de sus nietas.

En ese contexto, su hija menor, Samia Rabi Sukni, conocida popularmente como "La Bombona" desmintió tajantemente los rumores a través de sus historias de Instagram, luego de que le llegara una ola de comentarios negativos de los seguidores de su madre.

Samia defendió la privacidad de su familia, señalando que la ausencia de fotos de las bebés en internet es una decisión para protegerlas y no un gesto de exclusión hacia su madre, para después pedir que pararan con los "cahuines".

¿Cuál fue el origen de la polémica que envolvió a las Sukni?

Todo comenzó cuando Helhue Sukn, respondió a la inquietud de sus seguidores sobre su rol como abuela. Ante la pregunta de una usuaria que cuestionaba por qué no se le veía compartiendo con sus nietas recién nacidas, y la posterior sugerencia de otra seguidora sobre una posible prohibición por parte de sus hijas.

"La abogada de los narcos" contestó el comentario con una simple palabra que desató una lluvia de opiniones: "Efectivamente".

Eso fue suficiente para que los internautas dieran por hecho un quiebre profundo en el clan Sukni. La teoría de que a la mediática abogada se le estaba impidiendo el contacto con las nuevas integrantes de la familia se viralizó rápidamente, generando una ola de críticas hacia sus hijas.

Reacción de "La Bombona"

Cansada de los ataques y de los "mensajes moralistas" que recibió en su cuenta de Instagram, Samia Rabi rompió el silencio. A través de una serie de videos en sus historias, la joven no solo negó cualquier tipo de pelea, sino que calificó la situación como un malentendido derivado de la particular personalidad de su madre.

Según su relato, Helhue se habría enojado por un asunto trivial y, en consecuencia, decidió bloquear a sus hijas de Instagram. El problema, dijo Rabi, es que, debido al escaso manejo tecnológico de su madre, esta no supo cómo revertir la acción.

Por esa razón las mantiene bloqueadas de sus redes sociales, a pesar de que en la vida real la relación no solo es fluida, sino cercana.

Helhue Suknik junto a sus tres hijas. Instagram

La prueba que acabó con las especulaciones

Para dar un cierre definitivo a las teorías conspirativas, Samia publicó una fotografía que puso fin a la versión de la enemistad. En la imagen, se puede ver a Helhue Sukni en la clínica compartiendo con sus hijas y conociendo a sus nietas.

Con esta prueba visual, la joven influencer buscó demostrar que la abogada no solo ha estado presente, sino que ha visitado a las pequeñas de manera constante.

"...Por favor, estuvo jueves, viernes y el domingo ahí", enfatizó Samia, aclarando que si hubo algún día en que su madre no asistió, fue simplemente porque tenía agendadas otras actividades personales, y no por una restricción impuesta por ellas.

@Samiarabisukni Instagram

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