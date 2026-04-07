"Basta con el nivel de mensajes": Samia Rabi, hija de Helhue Sukni, aclara polémica con su madre

07 abr. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

La relación entre la abogada Helhue Sukni y sus hijas ha vuelto a estar en el centro del debate público tras una reciente interacción en redes sociales que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores.

El detonante fue un intercambio de comentarios en el perfil de Helhue. Donde varios de sus seguidores se refirieron a la nula relación que veían entre la abogada y sus nietos, por lo que asumieron que la razón detrás de esa observación se debe a que sus hijas no le permiten verlos.

El conflicto se originó cuando la "abogada de los narcos" sugirió a través de Instagram que existía un distanciamiento familiar, lo que llevó a su hija menor, Samia Rabi conocida popularmente como "La Bombona", a aclarar la situación de una manera que muchos consideraron excesivamente frontal.

"Yo entiendo que uno por estar en redes sociales se está exponiendo y todo, pero ya basta con el nivel de mensajes. Una señora me pone 'arréglense con su mamá', 'madre hay una sola, luego se van a arrepentir'. Oigan, nadie está peleado. Nadie", dijo a través de una historia de Instagram.

Asimismo, agregó que su madre "es media infantil y se enojó un día con nosotras y nos bloqueó. Como es vieja, no sabe desbloquear a la gente y ya está. Nos seguimos hablando y viendo, no porque no nos tengamos en Instagram significa que estamos peleadas".

@Samiarabisukni Instagram

Otro de los puntos que abordó Samia, fueron las críticas sobre la privacidad de sus sobrinas. Explicó que la decisión de no mostrar a las nietas de la abogada en redes sociales no es un castigo hacia ella, sino una medida de protección para las niñas y respeto por la decisión de sus padres, que han decidido mantenerlas fuera del ojo público.

"Y lo otro que me dicen '¿por qué no muestras a tu mamá con las nietas?', ¿Por qué las voy a mostrar? Ni siquiera he mostrado a las guaguas, ni a mis hermanas, ¿Qué esperan? Se pasan películas solas...".

Respecto a quienes aseguran que la abogada no estaba autorizada para ver a sus nietas, Samia pidió que dejaran de difundir mentiras y "cahuines", para después revelar que su madre "estuvo todos los días ahí y el día que no fue, fue porque no quiso. Ya basta con los cahuines, con las especulaciones, qué espanto, ¿De verdad no tienen nada mejor que hacer?", cerró.

Reacciones en redes sociales

El calificativo de "vieja" fue el que desató la indignación de los seguidores de Sukni que chocaron con quienes defendieron a Samia. Estos últimos argumentaron que se trata de una forma de hablar honesta y coloquial entre madre e hija.

Otros, en cambio, consideraron que el término fue despectivo y falto de respeto, especialmente considerando que se hizo de forma pública. Para muchos, referirse a su progenitora de esa manera en un espacio abierto refuerza estereotipos negativos sobre la edad y minimiza la figura de Helhue frente a su comunidad de seguidores.

"Gracias a tu mamá eres conocida", "Vieja... se nota el cariño que le tienes" y "Más humildad" fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar a La Bombona.

Todo sobre Famosos chilenos