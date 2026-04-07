Marité Matus reacciona a la querella en su contra que introdujo Trini Neira junto a su ex Camilo Huerta: "Me imaginan presa"

07 abr. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una vez más, la influencer Trini Neira se apoderó de varios titulares de la farándula nacional. Si bien, el origen de la polémica que hoy la envuelve se remonta a varias semanas atrás, la disputa volvió al centro debido a que decidió tomar acciones legales junto a Camilo Huerta, en contra de Marité Matus y Gissella Gallardo.

El objetivo de Huerta y Neira es desmentir a la exesposa de Arturo Vidal, respecto a la afirmación que hicieron sobre una supuesta relación que no solo los involucró íntimamente, sino que posicionó a la hija de Pamela Díaz como la tercera en discordia en el vínculo entre Marité y el personal trainer.

Tras el quiebre entre Marité Matus y Camilo Huerta, Pamela Díaz sostuvo una conversación con Gisella Gallardo, en la que según La Fiera, su compañera de panel le informó que Marité planeaba introducir una demanda de divorcio culposo en contra de su expareja.

La sorpresa para Díaz fue que, presuntamente, entre las pruebas que Matus consideraba presentar, había chats que involucraban a su hija Trinidad con Huerta. La Fiera hizo pública esta información en el panel de un programa de televisión y aprovechó la instancia para mencionar que su hija negó haberse involucrado con Huerta y retó a Gallardo a mostrar los chats.

Contexto de la acusación contra Gissella Gallardo y Marité Matus

Desde el momento en que se hizo pública la controversia entre Matus, Gallardo y Trinidad , esta última advirtió que iba a acudir a la justicia para aclarar la situación y demostrar que ella nunca mantuvo un vínculo, más allá del profesional, con Huerta, quien fue su entrenador personal por un tiempo.

Pero no fue hasta la semana pasada que la creadora de contenido cumplió su palabra y decidió aliarse con la otrora figura de Yingo para introducir una demanda por injurias graves con publicidad, lo que fue confirmado por Pamela Díaz cuando fue abordada por un equipo del programa de farándula, Primer Plano.

"En general (la demanda) es contra toda la gente que le creyó a la Marité. Por algo puso la Trini una querella contra Gissella y contra Marité, y simple, alguien está mintiendo", fueron algunas de las declaraciones que dio La Fiera, después de aclarar que no era vocera de su hija y que más adelante saldrían a la luz más detalles sobre el proceso legal.

Reacción de Gissella Gallardo y Marité Matus a la querella en su contra

En el contexto previamente relatado, Gallardo se mostró tranquila ante las cámaras. Aunque evitó extenderse mucho, fue enfática en que desconoce cualquier tipo de acción judicial en su contra respecto a este tema y le restó cierta importancia declarando que "uno puede demandar a cualquier persona. El tema es que después sea admisible la querella".

Por su parte, la empresaria Marité Matus fue consultada y dejó claro que está dispuesta a enfrentarse a una disputa legal para no solo mantener su versión de los hechos, sino respaldarlos y demostrar que, según ella, no acusó falsamente a nadie.

"Hasta el momento no he recibido ninguna notificación. La estoy esperando porque la única beneficiada con esto sería yo. Es la instancia para enseñar las pruebas que tengo y demostrar que no estoy mintiendo", sentenció. Además, lo tomó con humor en sus redes sociales y publicó una historia en la que dejó ver que no está preocupada.

"Todos me imaginan presa y mal, yo me imagino presa, pero VIP", escribió la empresaria en la historia con una foto donde se le ve vistiendo un overol naranja y tras las rejas en una habitación de lujo.

@mariteematus Instagram

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