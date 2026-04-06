Por injurias con publicidad: Trini Neira y Camilo Huerta toman acciones legales contra Marité Matus y Gisella Gallardo

06 abr. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una inesperada respuesta sacude al entorno de Marité Matus y Gisella Gallardo tras confirmarse que su expareja, el personal trainer Camilo Huerta y la creadora de contenido, Trini Neira iniciaron acciones legales en su contra. La noticia fue revelada en un conocido programa de espectáculos.

Neira y Huerta buscan limpiar su imagen frente a lo que denominan una campaña de difamación. El conflicto ha traspasado la esfera privada, proyectándose como uno de los escándalos judiciales más mediáticos de la temporada.

Esta drástica medida surge luego de que Marité asegurara públicamente haber encontrado chats comprometedores de "alto calibre" entre su ahora exesposo y la joven influencer. Según la empresaria, estos mensajes datarían de mayo de 2024, periodo en el que aún mantenía su vínculo matrimonial con el preparador físico.

Gisella Gallardo aseguró ante las cámaras que no estaba en conocimiento de alguna demanda en su contra y no emitió más declaraciones al respecto. Por su parte, Trini Neira se abstuvo de dar detalles del proceso legal que inició cuando fue abordada por la prensa.

¿De qué acusan legalmente a Gisella Gallardo y Marité Matus?

Uno de los pocos detalles que se conocen del proceso judicial iniciado por Trini Neira y Camilo Huerta es que la querella es por injurias graves con publicidad y presuntamente estarían solicitando presidio menor con indemnización.

Al respecto, la panelista del programa Hay Que Decirlo, Gisella Gallardo, le restó peso inmediato a la acción judicial, comentando que "uno puede demandar a cualquier persona. El tema es que después sea admisible la querella".

Marité Matus y Gisella Gallardo. Instagram

Reacción de Pamela Díaz al respecto

En ese sentido, La Fiera fue interceptada por periodistas de Primer Plano y se limitó a comentar que no era vocera de su hija y no tenía nada que decir respecto a la denuncia que ella introdujo, aunque aseguró que eventualmente se iba a saber quiénes están involucrados en el caso, además de Gisella Gallardo y Marité Matus.

"Sé que hay otras cosas más que no las puedo decir, pero en general (la querella) es contra toda la gente que le creyó a la Marité. Por algo puso la Trini una querella contra Gisela y contra Marité, y simple, alguien está mintiendo", aseveró la panelista.

Por su parte, el ex Yingo Camilo Huerta admitió que estaba dispuesto a entregar su teléfono para que buscaran las supuestas evidencias que lo relacionan íntimamente con Trini Neira: "Estoy dispuesto a todo, es la única forma que tengo de demostrar que es una noticia falsa", afirmó Huerta.

Expectativa y reacciones en redes sociales

Como de costumbre, en redes sociales hay opiniones divididas; son muchos los usuarios que debaten y comentan sobre la veracidad de los hechos. Mientras que unos respaldan la postura de Marité Matus, otros apoyan la decisión de la hija de Pamela Díaz.

Algunos de los comentarios que se leen en el post de Primer Plano son: "Estuvo muy bien que la Trini pusiera esa querella, por alguna razón le creo"; "Busca justamente eso… que la sigan por todos lados y hacerse famosilla"; "Qué onda los tribunales… Perdiendo tiempo con esto".

@trini.neira Instagram

Respecto a la relación laboral entre Pamela Díaz y Gisela Gallardo, ambas coinciden en que este tema no tiene nada que ver con su trabajo. Pamela aseguró que para ella no es problema y es muy profesional. "Siempre he trabajado con gente que me cae bien o mal", cerró.

Mientras que Gallardo se limitó a reconocer que la demanda y lo que pasa en el programa "no tiene nada que ver, son cosas distintas".

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