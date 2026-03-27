"Lo voy a encarar": Pamela Díaz arremetió contra Vasco Moulian por desafortunado comentario a Trini Neira

27 mar. 2026 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la emisión del programa de la tarde de Canal 13, Pamela Díaz decidió arremeter con todo contra el opinólogo Vasco Moulian luego de un desafortunado comentario que hizo sobre Trini Neira.

La "fiera" expresó su malestar y mencionó que no dejará pasar los dichos que Moulian habría emitido durante un programa de farándula, y aseguró que lo hizo porque "quiere hacer su show".

"Lo voy a encarar"

Durante su programa en la tarde, Díaz transparentó que el comentario habría llegado a sus oídos gracias a "una persona muy importante", y que lo que más le molestó fue que hablara a sus espaldas sobre ella y su hija.

"A mí me gustan las cosas de frente y él me comentó algo, hizo un comentario súper positivo mío y de mi hija, pero a los segundos hizo un mal comentario de mi hija y mío, delante de una persona muy importante, que no diré su nombre, por cuidarla a ella", enfatizó Pamela.

Además, adelantó que no hablará aún con Moulian para encararlo, pero lo hará luego. "Lo que voy a hacer es que en dos meses más, cuando salga un resultado que es muy positivo, ahí lo voy a encarar y le voy a decir, porque me carga la gente malintencionada, mala leche", sentenció.

"Sabe de TV, pero yo creo que tiene un tema de que quiere hacer su show", aunque admitió que "tengo buena onda con él, me cae bien. Me llamó para el tema de la Trini y todo", sentenció Díaz.

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