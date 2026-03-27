"Lo presentíamos desde el principio": Christell reveló el sexo de su bebé y generó ola de comentarios felicitándola

27 mar. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, Christell Rodríguez celebró junto a su esposo, Roberto Parra, el "gender reveal" de su bebé: juntos revelaron en un video de redes sociales cuál es el sexo de su hijo que viene en camino.

Hace dos días atrás habían publicado el video donde contaban la noticia, y su pareja, al momento de disparar el aerosol con el color que revelaría el sexo del bebé, el registro se pone blanco y negro y mantuvieron el suspenso hasta hace pocas horas.

"Lo presentíamos desde el principio"

En el nuevo reel que compartieron en su cuenta de Instagram, esta vez sí se ve a color el momento final cuando todo el lugar se tiñó de un fuerte tono celeste, revelando así que junto con Christell esperan un niño.

"It’s a Boy. Lo presentíamos desde el principio. Te esperamos con mucho amor, nuestro príncipe", escribió la pareja en la red social, y desataron una ola de comentarios felicitándolos por la noticia.

"Aaaww, felicidades, chicos", "Que lindoooo, felicidades, ese niño va a tener a los mejores padreees", "Amooooo, oficialmente boy moms", "Felicidades a ambos y bienvenidos al mundo, es muy entretenido y desafiante", fueron algunos de los comentarios de seguidores y cercanos.

Mira la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christell ? | Cantante & Comunicadora (@christell_oficial)

Todo sobre Famosos chilenos