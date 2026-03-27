Diego Urrutia responde tras acusación de infidelidad a Carla Jara: Quién es la creadora de contenido que dice haber estado con él

27 mar. 2026 - 10:29 hrs.

Diego Urrutia se vio envuelto en una inesperada polémica, luego de que la creadora de contenido Naty Ortega, conocida como "Gata Dolce", aseguró que tuvo un affaire con el comediante mientras él estaba en pareja con Carla Jara.

Según contó la influencer en un programa de Canal 13, empezó a salir con el comediante y hasta subieron una foto juntos a redes sociales, pero no sabía que él aún estaba con Carla.

'Pucha, Naty, disculpa por no haberte contado'

"Le había contado a mis cercanos que estaba con Diego. Subimos una historia juntos, una fotito que nos sacamos ahí con la gaviota y todo", contó la joven.

"Entonces, ahí mis amigos me empiezan a decir que estaba con Carla Jara”, lo que fue tomado con sorpresa por Naty.

Entonces decidió preguntarle directamente al humorista: "Le comento a él y me responde: 'Pucha, Naty, disculpa por no haberte contado antes'".

La respuesta de Diego Urrutia

En el mismo espacio televisivo, Diego Urrutia decidió responder a las acusaciones y negó de plano una infidelidad, ya que estuvo con Naty antes de conocer a la exchica Mekano.

"Conocí a esta persona, a Naty, hace años, no hablaba con ella hace años. La vi solamente una vez en mi vida, y eso fue como en mayo de 2024, a principios de mayo", reveló.

"Y con Carla empezamos a pololear como en julio, a mediados de julio. Así que no hay concordancia en fechas, no se toparon. Cuando conocí a Naty, yo creo que la Carla recién me estaba aceptando en Instagram", argumentó.

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