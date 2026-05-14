Naya Fácil sorprende con nueva intervención estética y reconoció arrepentimiento: "Buscaba aprobación"

14 may. 2026 - 12:41 hrs.

Naya Fácil reapareció en redes sociales tras varios días de ausencia para contar que se sometió a una nueva intervención quirúrgica, esta vez enfocada en reducir sus implantes mamarios, procedimiento que aseguró responde a un cambio personal y no únicamente estético.

La influencer, conocida por protagonizar constantes polémicas y exposiciones de su vida privada en plataformas digitales, compartió registros desde la clínica y relató que decidió retirar los implantes de 550 c.c. que se había colocado años atrás.

“Era joven y buscaba aprobación”

En un videoblog publicado en YouTube, Naya Fácil explicó que tomó la decisión luego de arrepentirse del procedimiento que realizó cuando era más joven: “Me puse estos implantes siendo inmadura y buscando aprobación del resto”, reconoció antes de ingresar a pabellón en la Clínica Trasandina, en Las Condes.

Según detalló, inicialmente tenía programada la cirugía para comienzos de mayo, pero el procedimiento debió ser postergado luego de sufrir la picadura de un insecto durante un viaje a Jamaica.

Tras concretar la operación, incluso mostró fotografías del implante retirado y aseguró que este proceso representa un cambio “por fuera y por dentro”.

Intentó darle un sentido emocional a la intervención

Luego de la cirugía, la influencer compartió una reflexión en redes sociales donde aseguró que la decisión también tiene relación con “amor propio” y un reencuentro personal: “No fue una decisión estética, también fue emocional”, escribió.

Pese al relato difundido por la creadora de contenido, la publicación generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente entre usuarios que cuestionaron la constante exposición de procedimientos estéticos como parte del contenido que comparte con sus seguidores.

Todo sobre Naya Fácil