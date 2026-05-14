Beneficios para militares de Estados Unidos: Esperas VIP en aeropuertos

14 may. 2026 - 12:45 hrs.

Todos los militares de Estados Unidos tienen entre sus beneficios uno muy especial: esperas VIP en los aeropuertos de ese país.

Efectivos del Army, Guardia Nacional, Reserva e incluso los veteranos pueden disfrutar de esos espacios llenos de luz, tecnología y butacas confortables mientras esperan el llamado a abordar el avión.

Esas áreas son conocidas como Military Hospitality Lounge (Salón de Hospitalidad Militar).

¿Cómo son las esperas VIP en aeropuertos para militares de Estados Unidos?

El Pepe, como se ha dado a conocer un ecuatoriano que sirve en el Army, describe en sus videos que esas salas son lugares diseñados para brindar comodidad, descanso y apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y a sus familias mientras viajan.

“Aquí pueden encontrar áreas de descanso, café, snacks, bebidas, wifi gratis, estaciones de carga para celulares, salas de televisión, computadoras, espacios de juego para niños y zonas que invitan a la relajación entre vuelos”, detalla El Pepe desde el Salón de Hospitalidad Militar del MIA, el Miami International Airport (Aeropuerto Internacional de Miami).

En esas salas VIP pueden entrar esposas e hijos de los militares de Estados Unidos. Para ingresar a esas áreas solo deben presentar el ID militar.

El MIA, en su sitio web, informa que la sala VIP para militares de ese aeropuerto da la bienvenida a los militares estadounidenses en servicio activo, retirados, de la Reserva y de la Guardia Nacional que viajan, así como a sus dependientes autorizados; a todos los demás veteranos militares estadounidenses dados de baja con honores que viajan, y a sus familias.

Suite de hospitalidad militar en aeropuerto de Georgia

El aeropuerto regional de Augusta, en Georgia, informa en su sitio web que ofrece una suite para que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se relajen durante su espera del avión.

La suite está equipada con un televisor, tres estaciones de trabajo informáticas, sillones reclinables grandes, un área de juegos para niños y una biblioteca de préstamo.

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