"En el Army no decides si estás enfermo para dejar de ir a trabajar": Latino en Estados Unidos explica el protocolo a cumplir

13 may. 2026 - 22:41 hrs.

Un miembro del Army despertó una mañana con extensas manchas rojas en su espalda y brazos y pensó que una llamada telefónica para justificar su ausencia por razones de salud sería suficiente para quedarse en casa descansando.

“Llamé y pensé que me darían el día libre”, relató Julio Velásquez, integrante del Ejército de Estados Unidos.

Pero fue un error, una novatada, y no lo sabía. En el Army no es el enfermo quien dice si deja o no de ir a su puesto de trabajo.

Pensó que le darían el día libre por una alergia

Velásquez se reportó con alergia cutánea en su segundo día en el Army regular.

Supuso que era fácil. “Llamé creyendo que me darían el día libre y me dijeron: ‘Eso aquí no funciona así”, dijo.

El oficial latino escuchó atento las instrucciones: “Me dijeron que debía presentarme sí o sí a Enfermería, para que ellos decidieran si podía o no quedarme en casa o presentarme en el trabajo, incluso, con esa condición”.

Velásquez se fue a Enfermería y el personal lo atendió, lo revisó y la respuesta que le dieron no se la esperaba.

“¿Adivina? No me dieron el día libre”, informó el militar en un video difundido en sus redes sociales.

El personal médico le suministró unas pastillas.

“Afortunadamente me controlaron un poco la alergia, pero aun así tuve que ir al trabajo. Allí entendí algo muy importante y es que en el Army tú no decides si estás muy enfermo para dejar de ir a trabajar, ellos son los que deciden”.

¿Qué hubieras hecho tú?, pregunta el joven que, a sus espaldas y mientras graba el video, tiene las banderas de Nicaragua y Estados Unidos.

No basta con llamar y reportarse enfermo

Michael Pinto, un graduado de la Escuela de Armas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, manifiesta que “en el Ejército no puedes simplemente llamar para decir que estás enfermo”.

Pinto explica que, si la persona se siente indispuesta o enferma debe informar a su supervisor inmediato, publica Quora.

“Todas las instalaciones militares cuentan con atención médica disponible (…) Una vez que la persona ha informado a su supervisor directo sobre su problema y su intención de buscar atención médica, debe dirigirse directamente a la atención especializada”.

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