Becas MEXT: Cómo aplicar hasta el 22 de mayo de 2026 para estudiar en Japón con todo pago

30 abr. 2026 - 11:35 hrs.

Japón ofrece a estudiantes del mundo la beca MEXT del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. Este año, el plazo de postulación está abierto hasta el 22 de mayo.

Existen dos maneras de solicitar la beca. La primera es presentando una solicitud al MEXT con una recomendación de una embajada o misión diplomática japonesa en el país del postulante. La segunda es con una recomendación de una universidad japonesa, a través de acuerdos de intercambio estudiantil con instituciones educativas en el extranjero.

“La beca MEXT es increíble para hacer estudios de maestría o doctorado en Japón totalmente financiados. Esta se encuentra abierta a todas las áreas de estudio”, informan en la cuenta La Comunidad del Intercambio en TikTok.

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Las becas cubren los costos de matrícula, vuelos, estipendios mensuales y un curso gratuito para aprender japonés.

Selección de candidatos a la beca MEXT

Los beneficiarios son reclutados y preseleccionados inicialmente por una embajada japonesa o consulado general, según el país, destaca el sitio Study in Japan. Los programas disponibles abarcan estudiantes de investigación, pregrado, japonés y cultura japonesa, así como estudiantes de institutos tecnológicos.

¿Cómo postularse a la beca MEXT de Japón?

Para aplicar a la beca MEXT, el postulante debe cumplir los siguientes requisitos:

Tener la nacionalidad de un país elegible para postular.

para postular. Dominar el inglés .

. Haber nacido después del 2 de abril de 1992 .

. Contar con título universitario o estar en camino de obtenerlo antes del 8 de agosto de 2026.

Tras la evaluación de los candidatos, las universidades los recomiendan al MEXT como posibles beneficiarios. Quienes resulten seleccionados por esta vía suelen llegar a Japón en septiembre u octubre.

La beca MEXT es una de las oportunidades de financiamiento completo más destacadas para estudios de posgrado en Asia, con décadas de trayectoria y miles de beneficiarios de todo el mundo cada año.

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