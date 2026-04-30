Alerta en estos seis estados de EEUU: Escarabajo invasor asiático devora bosques enteros de laurel rojo

30 abr. 2026 - 11:30 hrs.

El escarabajo ambrosía del laurel rojo mantiene en alerta a las autoridades de seis estados de Estados Unidos. Se cree que este insecto ingresó al país oculto en materiales de embalaje de madera que sirven de alimento a la especie.

La primera vez que fue reportado en Estados Unidos fue en 2002, cerca de Port Wentworth, en Georgia, donde quedó atrapado en una trampa de muestreo. Esta ciudad, bañada por las aguas del río Savannah en la frontera entre Carolina del Sur y Georgia, es el cuarto puerto de contenedores más importante del país, lo que la convierte en una entrada natural para especies invasoras ocultas entre la mercancía.

El escarabajo actúa como transmisor del hongo Raffaelea lauricola, según detalla el Instituto de Especies Invasoras de Texas. Al trasladar este hongo de una planta a otra, provoca una enfermedad que hace que el árbol se marchite y muera en pocas semanas o meses. Desde 2002, su presencia ha sido corroborada en Florida, Texas, Georgia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur.

Este insecto habita comúnmente en países asiáticos como India, Japón, Myanmar y Taiwán, y se estima que llegó a América del Norte escondido en materiales de madera utilizados en el comercio internacional.

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¿Cuál es el impacto del escarabajo ambrosía del laurel rojo?

La enfermedad que transmite es conocida como marchitez del laurel y está causando la desaparición de grandes extensiones de laurel rojo en el sureste de Estados Unidos. En algunas zonas de Carolina del Sur, las poblaciones de esta especie están prácticamente extintas.

“La pérdida del laurel rojo es perjudicial para la fauna silvestre que utiliza la planta como alimento. El follaje y las semillas del laurel rojo son consumidos por aves canoras, ciervos, osos negros, pavos salvajes y codornices”, advierte el Instituto de Especies Invasoras de Texas.

Las autoridades también alertan sobre el daño potencial para el comercio del aguacate si el escarabajo se propaga a más estados. “Los aguacates son una parte crucial de la agricultura de Florida, California y otros estados, y los patrones de uso de plantas huésped observados en los aguacates generan preocupación económica”, señalan los especialistas.

El avance del escarabajo ambrosía del laurel rojo hacia nuevos territorios sigue siendo monitoreado, dado que su expansión podría afectar no solo los ecosistemas forestales sino también cultivos comerciales de alto valor económico.

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