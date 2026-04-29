"Es un irresponsable": Hija de la actriz Mimi Lazo arremete contra su padre ausente

29 abr. 2026 - 14:45 hrs.

Sindy Lazo tuvo que salir en defensa de su madre, Mimi Lazo, luego de los comentarios surgidos en contra de la icónica “Gladys” de la telenovela Voltea Pa que te Enamores, uno de los personajes más famosos de la actriz venezolana.

Los comentarios se salieron de control luego de una entrevista en la que Sindy habló sobre la ausencia de su padre, Orlando Aoun, con quien habló por última vez hace 20 años. Varias de las reacciones en redes sociales se enfocaron en la antigua relación de Mimi Lazo con altos funcionarios del chavismo, pues durante años la actriz ha sido criticada por haber sido una declarada devota del fallecido expresidente Hugo Chávez.

El video que detonó la polémica circuló ampliamente en redes:

“Mi papá desapareció hace veinte años”, cuenta Sindy Lazo

Aunque Sindy evitó referirse a las críticas sobre el pasado chavista de su madre, contó que cuando Mimi Lazo quedó embarazada de ella tenía 18 años. Su abuela, muy conservadora, la obligó a casarse para que la niña tuviera apellido. Lo irónico es que Sindy usa el apellido Lazo, el de su madre. “Mi mamá ha sido madre y padre, y decidí utilizar el Lazo. Nunca fue un complejo, al contrario”, relata.

“Mi papá desapareció hace veinte años después de una llamada. Vivía en Miami, yo vivía en Caracas. Me llamó y me dijo: ‘Mira, yo te tengo que decir una gran verdad sobre tu mamá’”, cuenta Sindy sobre la última conversación con su padre. “Mi papá antes de eso había sido un padre irresponsable, que iba y venía, nunca fue proveedor. ¿Qué me vas a decir tú después de todo este tiempo?”, recuerda haberle respondido.

Sindy defiende a su madre de los ataques en redes

Días después de la entrevista, Sindy Lazo publicó un video en Instagram para referirse al revuelo que causaron sus declaraciones y a los ataques recibidos por su madre. “Si es buena o si es mala, es un mal padre. Si un padre no está presente en la vida del hijo de una u otra manera, es muy irresponsable”, dijo.

“No importa cómo sea la mujer, me parece terrible que le echemos la culpa a la mujer muchas veces”, agregó, afirmando que el derecho de los hijos va por encima de todo. “Un hijo es una responsabilidad para siempre, más allá de la parte amorosa” entre sus padres, concluyó.

El caso de Sindy Lazo reabrió el debate sobre la responsabilidad paterna y la tendencia a culpar a las madres cuando un padre abandona a sus hijos, un tema que resonó con fuerza entre sus seguidores en redes sociales.

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