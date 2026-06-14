¿Cuántas veces se otorgará el Bono $30.000 por hijo que anunció el gobierno?

14 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Una de las medidas que marcó la Cuenta Pública 2026 fue el anuncio de un nuevo bono dirigido a miles de familias chilenas.

Se trata de un aporte de $30.000 por hijo que será entregado por el Estado como parte de una serie de ayudas destinadas a enfrentar el aumento del costo de vida.

Eso sí, para que el beneficio pueda comenzar a entregarse, primero deberá ser aprobado por el Congreso, ya que el Ejecutivo ingresará un proyecto de ley durante las próximas semanas.

¿Cuántas veces se entregará el bono de $30 mil?

Una de las principales dudas que surgió tras el anuncio es si el aporte será permanente o se pagará de manera mensual.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el bono será entregado por única vez, es decir, no corresponderá a un beneficio mensual ni recurrente.

El monto será de $30.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos, por lo que una familia con dos niños podría recibir $60.000, mientras que un hogar con tres hijos accedería a $90.000.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que el objetivo es que la ayuda llegue lo antes posible a quienes más la necesitan. "Sabemos que el costo de vida para las familias es una preocupación permanente, y queremos que esta ayuda llegue a tiempo", afirmó la secretaria de Estado.

¿Quiénes podrán recibir el beneficio?

Según detalló el Ejecutivo, el bono estará dirigido a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y que tengan hijos entre 0 y 13 años de edad.

De esta forma, el monto final dependerá de la cantidad de niños que integren cada grupo familiar.

Las autoridades explicaron que el aporte busca entregar un alivio económico directo para enfrentar gastos cotidianos relacionados con alimentación, educación, transporte y otras necesidades del hogar.

Las otras ayudas anunciadas por el Gobierno

El nuevo bono forma parte de un paquete de medidas impulsadas por el Gobierno para apoyar a las familias y enfrentar el alza en distintos costos durante este año.

Entre los anuncios realizados destacan:

Congelamiento de las tarifas del transporte público Red de Santiago hasta el 31 de diciembre de 2026.

Reducción y congelamiento del precio de la parafina durante el invierno.

durante el invierno. Entrega de un cupón de gas licuado para hogares pertenecientes al 80% más vulnerable.

licuado para hogares pertenecientes al 80% más vulnerable. Subvención mensual de $100.000 para taxistas, colectiveros y transportistas por hasta seis meses.

Aporte mensual de $100.000 para pescadores artesanales durante un máximo de seis meses.

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