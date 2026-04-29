Es muy doloroso que se hundan: Viajero cuenta la historia de las islas Kiribati y Tuvalu a punto de ser arrasadas por el mar

29 abr. 2026 - 17:15 hrs.

Un informe de Amnistía Internacional señala que el aumento del nivel del mar constituye una amenaza existencial para los países insulares de baja altitud que, según las proyecciones, perderán cada vez más territorio debido al avance del océano, como las islas Tuvalu y Kiribati.

El médico viajero Nicolás Maza, el único venezolano que ha visitado los 193 países reconocidos por Naciones Unidas, estuvo en ambas islas de Oceanía y lo resume así: “Es muy doloroso que dos islas se hundan. Siento que los países deberían ayudar y evitar que Kiribati y Tuvalu se sigan sumergiendo. Me parece que más de la mitad de ambas islas están afectadas”.

Maza añade: “Siempre nos estamos quejando de nuestros problemas de falta de agua o electricidad, pero cuando veo lo que pasa en esas islas, pienso: ojalá el problema de ellos fuese que necesitan una planta eléctrica”.

¿Por qué se hunden Kiribati y Tuvalu?

El 95% de Tuvalu podría quedar bajo el agua durante la marea alta para el año 2100, alerta el Instituto Lowy. Amnistía Internacional indica que “la erosión costera, las mareas vivas, las inundaciones, el calor extremo, las sequías y los ciclones amenazan los derechos de los pueblos del Pacífico a la vida, la salud y un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”.

¿Cómo son Kiribati y Tuvalu?

Kiribati es un archipiélago perdido en el Pacífico central, formado por 32 islas, de las cuales 20 están habitadas por más de 130.000 personas. Tuvalu, situado a medio camino entre Hawái y Australia, lo conforman nueve islas donde viven unas 12.000 personas, según La Vanguardia.

“La diferencia entre ambas es grande. Kiribati es muy alegre y Tuvalu, muy triste”, describe Maza, quien señala que existe un programa con Australia para sacar de Tuvalu a unas 230 personas cada año. El viajero cree que la población de Tuvalu sufre de depresión ante la perspectiva de perder su tierra.

Tuvalu, la primera nación digital del mundo

En 2022, Tuvalu fue noticia mundial al proponerse como la primera nación digital, con planes para crear un metaverso en línea que preservara sus islas, cultura, historia y monumentos en caso de quedar completamente sumergida, señala el Instituto Lowy.

A Maza le llama la atención la actitud de los habitantes de Kiribati: “Me impresionó ver lo alegre que estaba su gente en un día lluvioso. Yo vivo en una isla así, que se hunde, y llueve… me pongo a llorar. Eso es resiliencia”.

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