Aerolínea lanza pase anual para hacer viajes ilimitados por Sudamérica: Conoce el costo de la membresía

08 abr. 2026 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

La aerolínea de bajo costo, JetSMART, ha presentado oficialmente un nuevo movimiento estratégico sin precedentes en la industria aérea regional. El programa llamado "All You Can Fly" rompe con los esquemas tradicionales de compra de pasajes.

Se trata de una innovadora membresía anual que busca fidelizar a un segmento de viajeros que prioriza la libertad y la frecuencia de movimiento, permitiéndoles realizar vuelos ilimitados a través de su extensa red de destinos en Sudamérica durante un periodo de doce meses.

Esta estructura de costos simplificada está diseñada para maximizar el ahorro de quienes viajan de forma constante, ya sea por placer, negocios o motivos personales.

"Es un producto innovador que se alinea a nuestro modelo ultra low cost, respondiendo a un perfil de pasajero frecuente, que valora la flexibilidad, la espontaneidad y la posibilidad de decidir su próximo destino a último momento", expresó Víctor Mejía, CCO de JetSMART Airlines.

¿Cuánto cuesta la membresía anual de JetSmart?

Bajo el modelo "All You Can Fly", cada suscriptor efectúa un pago único anual por la membresía y, a partir de ese momento, solo debe cubrir los costos asociados a tasas aeroportuarias e impuestos gubernamentales en cada trayecto que decida realizar.

Como oferta de lanzamiento, la compañía ha dispuesto un precio promocional de $383.900 pesos, disponible para un cupo limitado de suscriptores, lo que subraya la competitividad de la oferta en un mercado que demanda precios cada vez más bajos.

En caso de que no te presentes a un vuelo reservado con All You Can Fly, serán devueltas únicamente las tasas de embarque y aeroportuarias. Los servicios opcionales, como equipaje adicional o selección de asiento, no serán reembolsables.

Asimismo, si la falta ocurre en tres ocasiones o más, la suscripción podría ser suspendida o cancelada. Esto, como forma de evitar que los cupos no queden sin usar y otros miembros del programa puedan disfrutar de sus vuelos.

JetSMART, lanzamiento del programa All You Can Fly

Sistema de canje de vuelos con "All You Can Fly"

El sistema de reserva para los miembros de "All You Can Fly" permite asegurar un asiento en rutas nacionales con apenas 24 horas de antelación, mientras que para los destinos internacionales el plazo mínimo es de 72 horas.

Esto no solo satisface la necesidad de algunos pasajeros de decidir su próximo destino de forma inmediata, sino que también es una declaración de intenciones sobre el futuro de la conectividad aérea, donde el avión se convierte en un medio de transporte accesible y cotidiano.

Alcance, términos y condiciones del programa

El pase anual otorga acceso a todas las rutas directas operadas por JetSMART. Actualmente, la aerolínea cuenta con una presencia sólida en mercados como Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil, además de conectar ciudades en Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana.

Son más de 80 rutas activas que los suscriptores tendrán a su disposición para explorar Sudamérica. Cabe destacar que, aunque no existe un límite para la cantidad de vuelos que un socio puede tomar durante el año de vigencia, la disponibilidad de los asientos está sujeta a los cupos asignados para este programa en cada vuelo específico.

Impacto de la iniciativa a nivel regional

Desde su entrada al mercado en 2016, JetSMART ha mantenido una trayectoria de crecimiento acelerado, posicionándose como la aerolínea de bajo costo más grande de la zona. Este nuevo lanzamiento se apoya en una infraestructura sólida: una flota de 54 aeronaves de la familia Airbus (A320 y A321), reconocida como la más moderna y joven de la región.

Con esta iniciativa, la firma no solo busca facilitar el turismo, sino también impulsar la economía regional mediante la conexión de ciudades secundarias que antes carecían de vuelos directos.

La llegada de "All You Can Fly" marca un hito en la industria. Al eliminar la barrera del precio del ticket individual, los pasajeros pueden ver a Sudamérica como un territorio sin fronteras, donde el próximo viaje está siempre a solo un clic de distancia.

Para mayor información, visita el sitio web oficial de la aerolínea, haciendo clic en el siguiente enlace.

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