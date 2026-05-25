Presidente de Bolivia bajará su sueldo a la mitad: Enfrenta fuertes manifestaciones que exigen su renuncia

25 may. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la vigésima jornada de protestas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su sueldo y el de sus ministros, en un intento por apaciguar las fuertes manifestaciones que exigen su renuncia.

El mandatario centroderechista de 58 años afronta la peor crisis de su gobierno, que comenzó hace solo seis meses, en noviembre pasado, con bloqueos de carreteras que mantienen cercada a La Paz, capital política de Bolivia.

¿En qué consiste la rebaja de sueldo del presidente?

En un acto cívico en la ciudad de Sucre, el mandatario Paz anunció: "Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%".

El sueldo del gobernante en Bolivia es de unos $24.000 bolivianos, equivalente a unos 3.448 dólares, según un decreto de 2024 que no ha sido modificado.

Paz, economista de profesión, proviene de una familia de tradición política acomodada.

Las protestas que atraviesa Bolivia

Con la promesa de cortar 20 años de políticas izquierdistas de sus antecesores, tales como Evo Morales, quien gobernó desde 2006 hasta 2019, y Luis Arce, presidente entre 2020 y 2025, Paz se acercó a Estados Unidos, a organismos financieros internacionales y a los empresarios, marcando distancia con gremios laborales.

En la peor crisis económica en cuatro décadas en Bolivia, sindicatos de campesinos, mineros, maestros y obreros de fábricas mantienen protestas desde principios de mayo.

Además de marchas casi diarias, hay medio centenar de bloqueos de rutas en todo el país, según datos oficiales.

Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina, principalmente en las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, además de Oruro y Cochabamba.

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