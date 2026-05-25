SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo de magnitud 6.9 en la zona norte

25 may. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas del país tras un fuerte sismo de magnitud 6.9 ocurrido en la región de Antofagasta.

SHOA descarta tsunami tras fuerte temblor

A través de su sitio web, el organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Sin embargo, desde el SHOA advirtieron que igualmente Senapred "ha decretado evacuación preventiva", la que se mantendrá hasta que el propio organismo lo estime conveniente.

Los detalles del sismo

De acuerdo a los datos del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, la magnitud del movimiento telúrico fue de 6.9 y su epicentro se ubicó a 38 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta.

El sismo se registró a las 17:52 horas y tuvo una profundidad de 114 kilómetros. También se registró en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

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