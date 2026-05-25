Más de siete réplicas sacuden el norte de Chile tras el sismo de magnitud 6.9 que golpeó hoy lunes a Calama

25 may. 2026 - 18:54 hrs.

Un fuerte temblor de magnitud 6.9 estremeció este lunes 25 de mayo de 2026 el norte de Chile. El movimiento principal se registró a las 17:52:18 hora local, con epicentro ubicado a 20 kilómetros al noreste de Calama, en la Región de Antofagasta, y a una profundidad de 114 kilómetros.

La secuencia de réplicas comenzó de inmediato y se extendió por casi una hora. La primera se produjo a las 18:03:23 con magnitud 4.3, a 12 km al noreste de Calama y 106 km de profundidad. Cinco minutos después, a las 18:08:43, llegó una segunda réplica de magnitud 4.2, desde 38 km al noreste y 112 km de profundidad. A las 18:11:40 se registró una tercera de magnitud 3.9, a 22 km al noreste y 112 km de profundidad.

La actividad continuó.

A las 18:14:20 hubo una réplica de magnitud 3.4 a 20 km al este de Calama, seguida de otra de igual magnitud —3.4— a las 18:20:44, desde 29 km al noreste y 103 km de profundidad. Más tarde, a las 18:38:07, se registró un movimiento de magnitud 3.0 a 16 km al este, y finalmente llegaron dos réplicas casi simultáneas entre las 18:42 y las 18:43: una de magnitud 2.7 a 33 km al noreste, y otra de magnitud 2.9 a 18 km al norte de Calama, ambas a entre 107 y 112 km de profundidad.

En total, siete réplicas se produjeron en un lapso de apenas 50 minutos tras el sismo principal, con magnitudes que fueron decreciendo progresivamente desde 4.3 hasta 2.7, lo que es consistente con el comportamiento típico de las secuencias sísmicas en zonas de subducción activa.

Todos los eventos se concentraron en un radio de entre 12 y 38 kilómetros del epicentro original, a profundidades intermedias de entre 103 y 112 kilómetros.

El norte de Chile es una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Calama, ciudad de más de 170.000 habitantes y corazón de la industria cuprífera nacional, se ubica en el centro de esta zona de alta sismicidad.

Las autoridades de protección civil y el Centro Sismológico Nacional (CSN) se mantienen monitoreando la situación ante la posibilidad de nuevas réplicas en las próximas horas y días.