Black Sale: Estas son las marcas que participan

29 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Desde este lunes 30 de marzo se llevará a cabo el Black Sale, evento de ofertas y descuentos en línea que sirve como antesala del Black Friday, instancia más masiva que se efectuará en noviembre de este año.

En esta oportunidad, el Black Sale se extenderá por una semana hasta el domingo 5 de abril y contará con increíbles ofertas en productos y servicios.

En total serán más de 100 las marcas de retail, empresas, emprendedores y pymes que ofrecerán ofertas increíbles de hasta 70% de descuento.

¿Qué marcas participan en el Black Sale?

Entre algunas de las marcas confirmadas, se encuentran ABC, Easy, Nike, Booking, Adidas, Fensa, Casa Royal, Santa Isabel, Flixbus, H&M, Fashions Park, Apple, Pewen, Reuse, Street Dogs, Open English, Seguros Falabella, Trivago, Shein, Despegar, NH Hotels, Puma, The Line, Asus, HP, JetSmart y más.

Hay que tener en cuenta que la particularidad de este Black Sale es que las ofertas están disponibles únicamente para venta online, por lo que los descuentos no aplican en compras presenciales.

Finalmente, para evitar caer en estafas y comprar con tranquilidad, el sitio oficial del evento de ofertas en línea es blacksale.cl, desde donde se puede ver las marcas y tiendas participantes y acceder directamente a sus plataformas certificadas.

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