Black Sale: Las inmobiliarias que tendrán ofertas

26 mar. 2026 - 20:00 hrs.

En pocos días se celebrará el primer evento de ofertas online del año, el Black Sale 2026, que contará con una participación mayor a 100 marcas y tendrá ofertas de hasta el 70%.

Alimentos y bebidas, deportes y outdoor, entretenimiento y cultura, ferretería y construcción, hogar y decoración, vestuario y calzado, entre otras, son las categorías que se presentarán en esta edición.

Serán un total de 17 tipos de productos y/o servicios que van a ofrecerse en el evento, a celebrarse entre el 30 de marzo y el 5 de abril.

Inmobiliarias participarán del Black Sale 2026

Uno de los servicios más llamativos serán los inmobiliarios. Se prevé la participación de unas cuatro agencias especializadas en el mercado de bienes raíces.

Al momento de la redacción de esta nota, se confirmaron ofertas en: Fundamenta, RVC, Simonetti y Grupo Hogares.

Participar del Black Sale será un proceso sencillo. Solo deben completarse los siguientes cuatro pasos:

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