¿Cómo obtener el rol de una propiedad?

24 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) es la institución que establece y asigna el rol de una propiedad. Se trata de un número de identificación único a nivel comunal, por medio del cual se distingue a un bien raíz.

De acuerdo con el organismo en su página web, el rol “se compone de número de manzana y número predial, separados por un guion, y puede obtenerse a través de la dirección de la propiedad”.

Así puedes conocer el rol de una propiedad

En primera instancia, el rol se puede conseguir anotado en los siguientes documentos emitidos por el SII:

Aviso recibo de pago de contribuciones

recibo de pago de contribuciones Notificación o carta relativa al bien raíz

o carta relativa al bien raíz Certificado de avalúo fiscal

de avalúo fiscal Rol de cobro de avalúo y contribuciones

Para quienes no dispongan de ninguno de estos datos, tanto los propietarios como terceros pueden obtener el identificador a través de internet. Deben efectuarse algunos pasos:

Contar con Clave Tributaria de Internet

con Clave Tributaria de Internet Ingresar al sitio web del SII (pulsa aquí)

al sitio web del SII (pulsa aquí) Entrar a la sección Servicios online, menú Avalúos y Contribuciones de bienes raíces

a la sección Servicios online, menú Avalúos y Contribuciones de bienes raíces Hacer clic en Consulta avalúos y certificados

en Consulta avalúos y certificados Finalmente, ingresar en la opción Conozca el número de rol.

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