Capacitaciones del Sence: Estos son los cursos sin costo a los que puedes acceder

11 may. 2026 - 19:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ofrece una amplia variedad de cursos gratuitos a los que cualquier ciudadano puede acceder, con el objetivo de fortalecer sus competencias y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Estas capacitaciones están orientadas a responder a las nuevas necesidades del mercado laboral, en un escenario marcado por cambios tecnológicos, transformaciones demográficas y nuevas exigencias de empleabilidad. A través de estos programas, las personas pueden adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en distintas áreas de formación.

De acuerdo con el sitio web oficial, el ente gubernamental está enfocado en mejorar la empleabilidad y, por consiguiente, la calidad de vida de las personas.

Estos son los cursos sin costo a los que puedes acceder a través de Sence

Para conocer los cursos gratuitos que ofrece Sence, se puede acceder al siguiente enlace. Allí se encuentra la oferta de capacitación, junto a la información básica de cada uno de los programas.

Actualmente, entre las opciones figuran cursos sobre nuevas tecnologías, Inteligencia Artificial, inglés, gestión de empresas, tecnología, emprendimiento y liderazgo, y conexión laboral.

También se encuentra un programa de becas laborales, destinado a personas en situación de riesgo, cesantes, que buscan trabajo por primera vez o que tienen empleos de baja calificación laboral.

Proceso de postulación

En la ficha de cada curso se encuentra el botón de “Ver más” y, tras pulsarlo, se puede tener acceso a la información detallada de cada programa, con características, condiciones, preguntas frecuentes y botón para postular.

En la zona inferior también se encuentra información de los programas anteriores, cuyas postulaciones ya se encuentran cerradas.

La edad con la que se puede tener acceso varía de acuerdo con las reglas específicas de cada curso. De interesarse en alguno es fundamental leer los términos para tener una experiencia académica positiva e informada.

Según el informe oficial, solo durante este año, 710 mil personas han sido capacitadas bajo estas iniciativas, y unas 130 mil han sido capacitadas mediante el formato on-line.

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