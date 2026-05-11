"Salvando a Ema": la primera teleserie vertical de Mega ya está disponible ¿Dónde verla?

11 may. 2026 - 19:15 hrs.

Mega dio un gran paso para su oferta de contenidos multiplataformas: una teleserie diseñada para verse en el celular, en formato vertical, sin pasar por la pantalla tradicional. Se llama "Salvando a Ema" y se estrenó este lunes 11 de mayo a las 19:00 horas, disponible exclusivamente en el sitio web y aplicaciones digitales de Mega.

La apuesta se llama MegaShorts y la historia que inaugura el formato no es menor. Mariana, una enfermera interpretada por Juanita Ringeling, queda atrapada en una red de ambición y violencia después de la muerte de la madre de Ema, una bebé que se convierte en el centro de intereses oscuros.

Mientras intenta protegerla, empieza a desconfiar de Esteban —Mario Horton— un hombre que sigue de cerca a la niña por encargo de Andrea, una empresaria interpretada por Antonia Santa María que quiere sacarlas del camino.

Suspenso, drama y un elenco que no necesita presentación.

Lo que cambia no es solo la pantalla sino la lógica del consumo: capítulos pensados para el celular, para ver en cualquier momento, sin horario fijo de emisión. Es la misma apuesta que han hecho plataformas internacionales con contenido breve y vertical, pero aplicada por primera vez a una producción de ficción chilena de este nivel.

Preguntas y respuestas clave

¿Qué es "Salvando a Ema"?

La primera teleserie en formato vertical de Mega, disponible en sus plataformas digitales desde el 11 de mayo.

¿Quiénes actúan?

Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton protagonizan la historia.

¿Dónde se puede ver?

Solo en el sitio web Mega.cl, redes sociales, Youtube y aplicaciones de Mega. No se emite por televisión abierta.