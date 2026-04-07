Omar muere a manos de Luis Emilio en "El jardín de Olivia": el dramático momento que arrasó en el rating

07 abr. 2026 - 18:52 hrs.

"Esta llamada es para decirte que te amo desde el primer día que nos conocimos… Prométeme que vas a ser fuerte, que pase lo que pase vas a luchar por estar bien." Con esas palabras, Omar (César Sepúlveda) se despidió de Vanessa (Begoña Basauri) en uno de los momentos más emotivos de la teleserie. Segundos después, el villano Luis Emilio (Alejandro Trejo) concretó lo impensable: un disparo directo a la frente del personaje puso fin a una de las historias más queridas por el público.

La escena sacudió las redes sociales y confirmó que "El jardín de Olivia" sigue siendo el fenómeno de la televisión chilena. El episodio promedió 652.795 personas por minuto en medición online, triplicando a su competencia más cercana, y alcanzó un peak de 696.299 personas. En el mismo horario, CHV promedió 230.225 personas por minuto, TVN 205.508 y Canal 13 177.292.

Los números no son una sorpresa: desde que se aplica la medición digital actual, la teleserie protagonizada por Nicole Espinoza y Francisco Gormaz no ha cedido el liderazgo de la tarde ni un solo día. Entre el 1 de abril de 2025 y el 6 de abril de 2026, Mega promedió 587.710 personas por minuto, frente a los 305.132 de CHV, los 271.411 de TVN y los 241.154 de Canal 13.

"El jardín de Olivia" es una producción del Área Dramática de Megamedia, dirigida por Quena Rencoret. Con la muerte de Omar, la trama ingresa a su etapa más intensa y los fanáticos ya esperan con ansias cómo responderá Vanessa ante la pérdida.

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