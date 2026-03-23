Fallece a los 91 años reconocido actor brasileño del elenco de Avenida Brasil y El Clon

23 mar. 2026 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

El actor brasileño Juca de Oliveira falleció a causa de una neumonía y problemas cardiológicos. Su familia dio a conocer la sensible noticia a través de un comunicado. El también director era reconocido por su trabajo en las teleseries "Avenida Brasil", emitida por Mega, y "El Clon".

Tuvo una destacada trayectoria. Participó en más de 40 novelas, 60 obras teatrales y más de una decena de películas, lo que lo posiciona como un ícono de la actuación en Brasil.

Sin duda, muchos lo conocieron a nivel internacional con la interpretación del malvado padre de Carminha, recordada villana y protagonista de la teleserie Avenida Brasil, un fenómeno televisivo a nivel mundial. No obstante, en Chile, Juca de Oliveira se dio a conocer cuando le dio vida al Doctor Augusto Albieri, en la teleserie "El Clon".

"Con tristeza anunciamos el fallecimiento del actor, autor y director Juca de Oliveira, ocurrido en la madrugada del 21 de marzo de 2026, a la edad de 91 años. Reconocido como uno de los grandes nombres de las artes escénicas brasileñas", expresó la familia.

Doctor Albieri El Clon. Juca de Oliveira.

Reacción de amigos, seguidores y colegas

El sensible fallecimiento del actor no solo conmovió a seguidores de todo el mundo, sino a diferentes colegas y amigos que lamentaron su partida y dedicaron algunas palabras a través de redes sociales. Débora Falabella —Nina—, protagonista de Avenida Brasil, fue una de ellas: "Juca de Oliveira, una presencia brillante en nuestro teatro y televisión. Harás mucha falta", comentó.

Otro compañero de elenco de la reconocida novela que lo despidió fue José de Abreu —Nilo —: "Un bromista, sumamente culto y uno de los mejores actores que he conocido, dominaba el arte del teatro... Descansa en paz, Juca", escribió en un post de Instagram.

Finalmente, Murilo Benício, actor brasileño que compartió escenas con De Oliveira en "El Clon": "Mi más profundo agradecimiento a nuestro eterno Albieri, el querido e inolvidable Juca de Oliveira", expresó.

Asimismo, fueron miles los fanáticos del actor que manifestaron su conmoción con comentarios como "Grande Albieri, vuela alto", "Descansa en paz, eterno Dr Albieri" y "El mundo del teatro ha perdido un gran talento".

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