Yasmani Acosta sufre lesión en importante torneo: Deberá ser operado

08 may. 2026 - 02:15 hrs.

¿Qué pasó?

El luchador chileno Yasmani Acosta encendió las alarmas este jueves luego de sufrir una lesión en plena competencia del Panamericano de lucha grecorromana disputado en Coralville, Estados Unidos.

El deportista nacional, quien consiguió medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, tuvo que abandonar su combate de cuartos de final en la categoría sobre 130 kilos frente al jamaicano Tyrese Thompson.

Lamento del deportista en redes sociales

Tras la inesperada situación, Acosta utilizó sus redes sociales para entregar detalles de su estado físico y confirmar que deberá pasar por el quirófano.

“Debería haber ganado sin problemas, ganar mi medallita de oro y clasificar, pero pasaron cosas. Las dos rodillas están lesionadas”, señaló el luchador en un video publicado luego de la pelea.

El chileno explicó además que todavía no conoce la gravedad exacta de las lesiones, por lo que deberá someterse a exámenes médicos para determinar el diagnóstico definitivo.

Será operado tras la lesión

Pese al complejo momento, Yasmani Acosta agradeció las muestras de apoyo recibidas tras su salida del torneo continental: “Ahora toca recuperarme, les agradezco a todos los que me han escrito y a salir de esta”, expresó.

La lesión aparece justo cuando el luchador iniciaba oficialmente su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, competencia donde asoma como una de las principales cartas chilenas para obtener una medalla.

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