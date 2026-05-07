Pelea en el Real Madrid: Valverde termina en el hospital tras incidente con Tchouameni en el entrenamiento

07 may. 2026 - 15:18 hrs.

Una pelea entre compañeros sacude al Real Madrid en el peor momento. El mediocampista uruguayo Federico Valverde debió ser trasladado a un hospital cercano a las instalaciones del club en Valdebebas este jueves, tras un violento incidente con el francés Aurélien Tchouameni ocurrido después del entrenamiento.

Valverde necesitó puntos de sutura para cerrar una herida sangrante en el rostro y fue acompañado al centro médico por el técnico Álvaro Arbeloa, según reportaron varios medios españoles.

El conflicto no fue repentino. El miércoles, ambos jugadores ya habían protagonizado un encontronazo acalorado durante la sesión de trabajo, llegando a encararse sin llegar a las manos. La tensión, lejos de disiparse, estalló al día siguiente.

Según el diario Marca, que reveló lo ocurrido, la herida de Valverde se produjo "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe directo de Tchouameni". Sin embargo, el relato que circula en Uruguay apunta a algo distinto: fuentes cercanas al jugador citadas por El País de Montevideo señalaron que "Tchouameni fue a buscar a Federico después del entrenamiento, y no precisamente para darle la mano". Según esas mismas fuentes, la lesión habría sido consecuencia de un forcejeo y un golpe contra una mesa.

La prensa española añade que Valverde se habría negado a estrechar la mano a Tchouameni al inicio del entrenamiento del jueves, como señal de que la situación del día anterior no estaba zanjada.

Ni el Real Madrid ni los representantes de los jugadores quisieron referirse al incidente ante la consulta de la AFP.

El peor momento para una crisis interna

El episodio ocurre en un momento particularmente delicado para el club merengue, que está a punto de cerrar una segunda temporada consecutiva sin títulos de relevancia. Ya eliminado de la Copa del Rey por el Albacete —equipo de Segunda División— y de la Champions League a manos del Bayern Munich en cuartos de final, el Real Madrid solo conserva una posibilidad matemática de ganar LaLiga.

El equipo es segundo en la tabla, pero se encuentra a 11 puntos del líder Barcelona con solo cuatro fechas por disputarse. El domingo, ambos equipos se enfrentarán en el Clásico en el Camp Nou, partido en el que el Barça podría coronarse matemáticamente campeón de España si suma puntos.