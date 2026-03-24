El escándalo médico de Mbappé: diagnosticaron la rodilla equivocada y casi lo dejan sin Mundial

24 mar. 2026 - 16:27 hrs.

Lo que parecía un misterioso bajón de rendimiento de Kylian Mbappé con el Real Madrid tiene ahora una explicación tan insólita como alarmante: el delantero francés habría sido mal diagnosticado por el cuerpo médico del club merengue, al punto de que, según reveló el periodista francés Daniel Riolo de RMC Sport, los especialistas habrían examinado la rodilla equivocada.

Todo comenzó cuando el teléfono del doctor Bertrand Sonnery-Cottet, reconocido especialista en lesiones de rodilla, recibió una llamada inesperada. Era el doctor Mihic, quien había retomado la dirección de los servicios médicos del Real Madrid a mitad de temporada, buscando una segunda opinión sobre una lesión del delantero. Una lesión que, según aclaró, "no era nueva".

Sonnery-Cottet, el mismo médico que trató a Karim Benzema en su etapa en el Madrid y que ha operado a figuras como Zlatan Ibrahimovic, visitó a Mbappé, le entregó un diagnóstico preciso y trazó un plan de rehabilitación. El resultado: el jugador comenzó a recuperar su mejor versión.

Antes de viajar a Estados Unidos con la selección francesa, el propio Mbappé confirmó en París lo ocurrido con unas declaraciones que no dejaron lugar a dudas.

"Tuve la suerte de que me pusieran el diagnóstico correcto cuando fui a París, y juntos pudimos trazar el mejor plan para recuperar mi mejor nivel y estar en forma al final de la temporada con el Real Madrid y en el Mundial. El diagnóstico me lo dieron en una fecha concreta que ahora no puedo revelar. Pero todo lo que se había dicho antes era completamente falso. No pasé por esa etapa de la mejor manera posible; no era precisamente el jugador más feliz del mundo", declaró el francés.

Fue el periodista Daniel Riolo quien encendió la mecha con una revelación explosiva en RMC Sport.

"Es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París. El diagnóstico que se le hizo a Mbappé en la rodilla fue catastrófico, y sin duda peor que catastrófico, porque se trató de un error de gran gravedad. Y por eso despidieron a todo el mundo", disparó Riolo.

Pero lo más impactante vino después: "Podría haber sido gravísimo. Porque Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos... Se podía haber roto la rodilla. El fallo fue enorme: han examinado la otra rodilla. ¿Creéis que estoy diciendo una chorrada? Es lo que ha pasado. Si estás jugando con una lesión y no lo sabes, te puedes hacer mucho daño", sentenció el comunicador.

De confirmarse, el error sería de una gravedad inusitada: el jugador más caro de la historia del fútbol habría disputado partidos oficiales con una lesión sin diagnosticar, arriesgando una rotura que habría podido costarle incluso el Mundial.

En lo deportivo, el Real Madrid ya tiene claridad sobre la situación de su estrella y da el visto bueno para que Mbappé tenga minutos con la selección de Francia. El primer desafío se presenta este jueves, cuando los bleus enfrenten a Brasil, el equipo de su compañero Vinicius Jr., en lo que sería un duelo especialmente simbólico.

En el club merengue, Mbappé aún no ha vuelto a ser titular, pero tuvo participación en la segunda parte del partido ante el Manchester City en el Etihad Stadium y también frente al Atlético de Madrid, con señales más que alentadoras de cara al tramo final de la temporada.

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