Comisión de Hacienda aprueba idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional

07 may. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional, uno de los principales proyectos en materia económica del gobierno de José Antonio Kast.

La iniciativa fue aprobada en general por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, tras una semana marcada por intensas negociaciones y la caída del acuerdo con el Partido de la Gente.

Así, el proyecto superó su primer trámite legislativo y ahora pasará a su discusión en particular, donde se revisará artículo por artículo y se votarán las indicaciones que presenten los parlamentarios y el Ejecutivo.

Críticas al proyecto

La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, fue anunciada por el Presidente Kast en cadena nacional la noche del pasado 15 de abril, y en ella se incluían un total de 43 medidas.

Sin embargo, su amplitud abrió cuestionamientos desde distintos sectores, debido a que el texto incluye materias tributarias, laborales, ambientales y de inversión.

En los últimos días, parlamentarios de oposición pidieron dividir la iniciativa y tramitar por separado los puntos directamente vinculados con la reconstrucción, ya que los cambios tributarios y regulatorios requieren una discusión más extensa.

A las críticas políticas se sumaron las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, organismo que alertó sobre eventuales riesgos fiscales asociados al proyecto.

