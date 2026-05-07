Rosario Bravo encara a usuario en redes sociales: ¿Y tú qué sientes cuando dejas comentarios pasivos agresivos?

07 may. 2026 - 20:35 hrs.

La enfermera y comunicadora Rosario Bravo generó interacción en sus redes sociales luego de responder a un comentario que recibió tras compartir una publicación del restaurante italiano La Due Torri, donde mostró parte de una salida familiar junto a su esposo Carlos Caorsi, el hijo de ambos, "Tote", y su hijastro Paolo.

Las imágenes recibieron distintos comentarios por parte de sus seguidores, pero uno de ellos llamó particularmente la atención. El comentario del seguidor señalaba: “Rosarito dime que sientes al mostrar todo lo que engulles?”

Ante esto, la influencer respondió directamente: “¿Y tú qué sientes cuando dejas comentarios pasivos agresivos a gente que no conoces? Cuéntanos, todos queremos saber qué hay en una mente y un corazón así”.

La reflexión que compartió Rosario Bravo

Tras responder al comentario, Rosario Bravo profundizó sobre las razones por las que suele compartir este tipo de registros en redes sociales.

“Siento mucha alegría de compartir cosas ricas con gente que les hace feliz simplemente verlo”, señaló.

También agregó que este tipo de publicaciones le permite visibilizar el trabajo que existe detrás de los restaurantes y sus trabajadores: “Me alegra también que detrás de un restorán hay muchos trabajadores que ruegan que se llenen esas mesas con propinas y aportar en eso también me da alegría”, expresó.

Además, Bravo explicó que para ella estas imágenes también tienen un valor familiar y emocional.

Finalmente, cerró su respuesta con un mensaje dirigido al usuario que originó el intercambio: “Saludos y bienvenido a vivir buenos momentos a esta cuenta”.

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