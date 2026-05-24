DJ Méndez desafía a Américo a un combate de boxeo: "Te las 'dai' de choro con una mujer, hazlo con un hombre"

24 may. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante nacional, DJ Méndez, publicó un video en redes sociales donde lanzó un desafío de boxeo a Américo, asegurando que tenía "algo personal" que resolver con él.

La declaración surge luego de que el reconocido intérprete de cumbia fuera formalizado por el delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar contra su entonces pareja, la actriz Yamila Reyna.

Tras la audiencia, Américo quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

"Te las 'dai' de choro con una mujer": El desafío de DJ Méndez

En el registro publicado en redes sociales, DJ Méndez comenzó diciendo. "Américo, escúchame bien lo que te voy a decir: tenemos que arreglar cuentas. Una, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga un juez es una cosa, pero que tú sabes lo que hiciste, es otra".

Méndez propuso realizar un combate de boxeo y afirmó que el enfrentamiento sería en un contexto deportivo. "¿Qué es lo que vamos a hacer? Te hago un reto: tú y yo aquí, en el ring, de forma deportiva, profesional, no de violencia, ni picado".

El cantante también señaló que esperaba una respuesta pública por parte de Américo: "Y si no lo hacís, vai a quedar mal ante todo Chile, porque si podís con una mujer, y te las 'dai' de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo".

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En otra parte del video, DJ Méndez reiteró sus cuestionamientos hacia el cantante nacional a raíz de la causa judicial en la que fue formalizado.

“Que demuestre si es hombre o no, no con las mujeres, sino que con los hombres”, expresó en el registro difundido en redes sociales.

Hasta el momento, Américo no se ha referido públicamente al desafío realizado por DJ Méndez.

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