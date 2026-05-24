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Chile Actores comunica fallecimiento de destacada artista nacional a los 103 años: Teresa Berrios participó en "Machos"

¿Qué pasó?

Chile Actores comunicó el fallecimiento de la destacada artista nacional Teresa Berrios, quien presentó una dilatada carrera en las tablas y la televisión.

La mujer falleció a los 103 años y su funeral se efectuará este mismo domingo.

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¿Qué dijo Chile Actores?

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, dijo el comunicado de la entidad.

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Se añadió que en “su carrera actoral recordamos participaciones en obras como ‘Fuera de Control’, ‘Machos’, ‘Oro Verde’, ‘Mea Culpa’, ‘El día menos pensado’, entre muchísimas otras”.

Asimismo, se informó que “los funerales de nuestra compañera se realizarán el día de hoy, domingo 24 de mayo, a las 16:00 en el Cementerio General. Su velorio se está realizando en la Iglesia Santa María de Las Condes, ubicada en Avda. Las Condes 9700. Nuestro abrazo cariñoso a su familia, compañeros, amigos y todas las personas que sienten su partida”.

Excompañeros de la artista, como Patricio Achurra y Javiera Contador, la despidieron por redes sociales.

 
 
 
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