"Tengo una muy buena impresión de ella como persona": Carmen Gloria Arroyo sobre Helhue Sukni

24 may. 2026 - 14:34 hrs.

Una anécdota de sus primeros años como abogada fue la que compartió Carmen Gloria Arroyo durante su participación en el pasado capítulo de Only Friends, luego de ser consultada por Raquel Argandoña sobre su opinión respecto a Helhue Sukni.

La conversación comenzó en medio de la tradicional ronda de preguntas del programa, cuando Argandoña fue al hueso y le consultó directamente por la conocida abogada, quien ha adquirido notoriedad pública por defender a personas acusadas de narcotráfico.

Antes de relatar una experiencia personal, Carmen Gloria quiso aclarar cómo entiende el rol de un abogado defensor. “El derecho a la defensa se tiende a confundir con la presunción de inocencia de nuestro Código Civil y no es así. Todo inculpado, en el delito que sea, tiene derecho a tener una defensa o la representación de su derecho en juicio”, explicó.

Aunque reconoció que no es un ámbito profesional que le gustaría ejercer, también destacó el trabajo de Sukni. “En lo personal es un área que no tomaría, que jamás tomaría y que no me gusta, pero también reconozco en Helhue la capacidad de enfrentar esto de frente”, afirmó, agregando que “está ejerciendo su profesión libremente como corresponde a cualquier abogado”.

El recuerdo de Helhue que marcó sus primeros años como abogada

Fue entonces cuando Arroyo recordó una situación ocurrida cuando recién comenzaba a ejercer como abogada. Según contó, una confusa instrucción que recibió se convirtió en un momento que recuerda hasta hoy.

“Yo recuerdo en el Tribunal Penal de San Miguel que el señor del mesón me escupió que tenía que hacer algo; como que me lo gritó, sin entender yo mucho qué me decía. Yo, abogada nueva, me siento con un papel y un lápiz, así como ‘qué me habrá dicho’”, relató.

En medio de esa incertidumbre, apareció una colega que decidió orientarla. “Me habla una abogada que está al frente y me dice: ‘No entendiste nada, lo que te dijo es que pidas tal cosa’. Ese personaje era Helhue: ella no me conocía, yo no la conocía y en un mundo muy machista que era el mundo penal (...) y empatizó con lo novata que era yo y me ayudó”, recordó.

“Entonces, tengo una muy buena impresión de ella como persona”, cerró.

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